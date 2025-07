Seniorengerechtes Leben mitgestalten – Mitwirkende für Seniorenbeirat gesucht!

(wS/kr) Kreuztal 10.07.2025 | Der Seniorenbeirat ist eine wichtige Vertretung der älteren Generation in unserer Kommune.

Er setzt sich für die Belange, Bedürfnisse und Interessen der Seniorinnen und Senioren ein und wirkt aktiv an kommunalpolitischen Entscheidungen mit. Damit diese Stimme auch in Zukunft gehört wird – laut, klar und vielfältig – braucht es Menschen wie Sie!

Warum Sie?

Weil Ihre Lebenserfahrung, Ihre einzigartige Perspektive und Ihr Engagement wertvoll sind. Gerade in einer Zeit, in der die ältere Generation wächst, braucht es Menschen, die mitreden, mitgestalten und mitverantworten. Nur wenn sich genügend Bewerberinnen und Bewerber finden, kann der Seniorenbeirat seiner Rolle als starke Stimme gerecht werden.

Sie entscheiden dabei selbst, in welchem Umfang Sie tätig werden wollen. Der Seniorenbeirat tagt viermal jährlich, üblicherweise an einem Mittwoch, für durchschnittlich 1- 1 ½ Stunden. Außerhalb der Sitzungen ist der Seniorenbeirat in regionalen und überregionalen Gremien und Netzwerken vertreten und wirkt mit bei der Gestaltung von lokalen Projekten.

Machen Sie mit!

Sie haben Interesse, aktiv mitzugestalten? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Für eine erfolgreiche Bewerbung müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

 Sie sind am Wahltag, dem 14. September 2025, mindestens 60 Jahre alt.

 Sie sind seit mindestens 3 Monaten in Kreuztal wohnhaft.

 Sie senden bis zum 17. Juli 2025 die Wahlbewerbererklärung ausgefüllt an die

Geschäftsstelle zurück. Die Wahlbewerbererklärung finden Sie unter https://www.kreuztal-senioren.demedia/991-2023-04-20-sbr-wahlordnung.pdf oder bei Bedarf ausgedruckt in der Geschäftsstelle.

Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen: Geschäftsstelle des Seniorenbeirats Frau Leusmann, Tel. 02732 – 51470; E-Mail: senioren@kreuztal.de www.kreuztal-senioren.de