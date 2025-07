Zufahrt in Kirchweg gesperrt: Verkehrsführung wegen Abbruch „Hotel Klein“ geändert

(wS/si) Siegen 10.07.2025 | Ab Dienstag, 15. Juli 2025, beginnen wie geplant die Abrissarbeiten am „Hotel Klein“ an der Hammerhütte in der Siegener Innenstadt. Die Dachverschieferung wurde bereits entfernt, das Gebäude in den letzten Wochen innen wie außen entkernt.

Wegen des Abbruchs ist die Verkehrsführung geändert: Die Einfahrt in den Kirchweg aus Richtung Leimbachstraße wie für Rechts- und Linksabbieger auf der Koblenzer Straße ist seit heute (Donnerstag, 10. Juli 2025) nicht mehr möglich. Die Ampelschaltung wurde entsprechend angepasst und die Verkehrssicherung am Vormittag eingerichtet.

Die Umleitung erfolgt über Kochs Ecke und die Berliner Straße wie auch die Morleystraße. Aus Richtung Kirchweg kommend können Verkehrsteilnehmende aber weiterhin auf die Koblenzer Straße abbiegen bzw. über die Kreuzung in die Leimbachstraße fahren. Die geänderte Verkehrsführung wird voraussichtlich bis Anfang August dauern.