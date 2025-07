Siegener Stadtfest 2025: Für Zusammenhalt und Demokratie

(wS/si) Siegen 10.07.2025 | Am letzten August-Wochenende (29. bis 31. August) ist es wieder soweit: Siegen feiert sein Stadtfest! Unter- und Oberstadt verwandeln sich in ein einziges Festgelände mit Bühnen, Aktions- und Infoständen, nicht zu vergessen das reichhaltige kulinarische Angebot. Zudem sind die Geschäfte entlang der Festmeile am Sonntag, 31. August, von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Wie in den Vorjahren erwartet die Stadt um die 100.000 Besucherinnen und Besucher. Damit ist das Siegener Stadtfest die größte Unterhaltungsveranstaltung und zugleich das größte Bürgerfest im weiten Umkreis.

Dem Stadtfest 2025 hat der Rat der Stadt Siegen ein Motto gegeben. Es lautet: „Für Zusammenhalt und Demokratie“. Die Entscheidung fiel unter dem Eindruck des schlimmen Ereignisses beim letzten Stadtfest, bei dem eine Attentäterin in einem Bus nach Siegen mehrere Menschen schwer verletzte. Die Überzeugung dahinter lautet: „Mehr denn je wollen wir zeigen, dass wir uns das friedliche und tolerante Miteinander, das uns in Siegen auszeichnet, nicht nehmen lassen!“

Partyzeit am Freitag

Stadtfestzeit ist Partyzeit! Bereits ab Freitag, 29. August, 19.00 Uhr, geht auf den Bühnen Siegbrücke, Kölner Tor, Sandstraße, Markt und Schlossplatz die Post ab. Zum Veranstaltungsgelände gehört auch die neue Grünanlage am Herrengarten. Zum Programmstart hier beweist der Schweizer Musiker Enrico Lenzin, dass man auch auf dem Alphorn aktuelle Charthits mitreißend interpretieren kann.

Den Auftakt auf der Bühne Siegbrücke macht schon fast traditionell die Radio Siegen Kulthit-Party mit den Moderatoren Tom Schirmer und Lukas Federhen sowie DJ Marcus Nauroth. Die Rocker von UnArt heizen dem Publikum am Kölner Tor ein. Für die musikalische Bandbreite beim Siegener Stadtfest stehen außerdem „Kölsch Gedäh“, Botschafter des rheinischen Frohsinns (Sandstraße), und die „Peteles“ (Marktplatz), die sich selbst als die „witzigste Beatles-Band ever“ bezeichnen.

Der Schlossplatz gehört am Freitag und Samstag dem Willer Watz Festival. Geöffnet ist hier für die House- und Techno-Fans bereits ab 18.00 Uhr.

Volles Programm ab Samstag

Ab Samstag, 11.00 Uhr, sind alle Aktions-, Info- und Gastronomiestände eröffnet.

Bei den Aktionsständen reicht die Palette von den Autohäusern, VW Schneider, Bald, Toyota Keller und Büdenbender, über Feuerwehr, Polizei und Malteser bis zu den Sportfreunden Siegen und den Kreis-Imkern, die die Honig-Herstellung erläutern und ihre süße Ernte zum Kauf anbieten. Ebenso vielfältig ist das Angebot an Informationen. Ihre Arbeit stellen unter anderem die Universität Siegen, das Berufsbildungszentrum, der Energieverein und die Initiative „Lebensmittel teilen“ vor. Sie alle laden die Besucherinnen und Besucher ein, die Gelegenheit zur Beratung und zum persönlichen Gespräch zu nutzen.

Bei den Gastronomieständen könnten die Gäste auf „alte Bekannte“ treffen. Denn nicht zuletzt aus Gründen des Klimaschutzes achtet die Stadt Siegen darauf, dass Betreiber aus der Region und mit regionalen Angeboten das Stadtfest bestücken.

Das Musikprogramm startet am Samstag auf allen Bühnen (außer Schlossplatz) um 13.00 Uhr. Eingebettet in das Platzkonzert des Siegener Blasorchesters auf der Siegbrücke ist die offizielle Stadtfest-Eröffnung durch Bürgermeister Steffen Mues.

Familienfest am Herrengarten

Nach dem großen Erfolg des Familienfestes im Schlosspark anlässlich des Stadtjubiläums 2024 gehört auch 2025 wieder ein Programm zum Stadtfest, das speziell die jungen Besucherinnen und Besucher anspricht, allerdings an einem neuen, nicht weniger attraktiven Standort: der Grünanlage Herrengarten. Der beliebte Bürgerpark an den Siegstufen war erst zum letzten Stadtfest eröffnet worden. Bürgermeister Steffen Mues ist begeistert von der Örtlichkeit – und dem geplanten Programm: „Mit unseren Städtebauprojekten haben wir uns immer wieder neu erfunden und sukzessive die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessert. Der Herrengarten ist nicht nur der gelungene Abschluss von ‚Siegen – Zu neuen Ufern“, sondern auch eine dringend benötigte grüne Oase und eine tolle Aktionsplätze mitten in der Stadt. Umso mehr freue ich mich über und auf das Programm, eine Mischung aus Bühnen-Acts und Mitmach-Angeboten, das das Publikum am Freitag und Samstag von 11.00 bis 18.00 Uhr hier erwartet.“

Dieses Programm soll Erwachsene wie Kinder ansprechen; nur einige Stichworte hierzu: Kinderdisco, Musik, Theater und eine Kinderbuchlesung. Daneben laden zahlreiche Aktionsstände zum Mitmachen, Entdecken und Kreativsein ein. Ob Bastelaktionen, Bewegungsspiele oder Miniaturtheater – hier können sich die Jüngsten nach Herzenslust austoben. Zusammengestellt wurde das Programm unter Mitwirkung des Familienbüros der Stadt Siegen.

Mit dem Bus kostenlos zum Fest

Ein wichtiger Bestandteil des städtischen Konzepts zum Erreichen der Klimaneutralität ist das ÖPNV-Angebot. Auch in diesem Jahr richten die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) im Auftrag der Stadt Siegen am Veranstaltungswochenende fünf Sonderlinien ein, um Besucher des Stadtfestes aus den umliegenden Kommunen in die Siegener Innenstadt zu bringen. Die Fahrpläne dieser Shuttlebusse werden an die jeweiligen Veranstaltungszeiten angepasst. Neben den Shuttlebussen wird auch der reguläre Linienverkehr im Altkreis Siegen von Freitagnachmittag bis einschließlich Sonntag vollständig kostenfrei sein, so dass allen Gästen des Stadtfestes in Form des ÖPNV eine attraktive Alternative zur Nutzung des eigenen PKW zur Verfügung steht.

Wer mit dem Fahrrad zum Fest kommen möchte, kann sein Gefährt auf den in unmittelbarer Nähe des Festgeländes vorhandenen Stellplätzen parken.

Zum Thema Sicherheit

Nochmals überprüft und angepasst wurde das Sicherheitskonzept für das Siegener Stadtfest. Dazu der zuständige Beigeordnete, Stadtrat Arne Fries: „Eine hundertprozentige Sicherheit kann niemand garantieren. Ich kann jedoch versichern, dass wir alles tun, um den Schutz unserer Gäste zu gewährleisten. Es gilt ein Verbot von Messern und Gegenständen, die als Waffe genutzt werden können. Das kontrolliert die Security. Straßen und Plätze werden videoüberwacht. Zufahrten werden durch Absperrungen gesichert. Mit der Polizei stehen wir als Stadt vor und während der Veranstaltung in ständigem Austausch über Lagebeurteilungen.“

Starke Teamleistung

Bürgermeister Steffen Mues ist es zudem wichtig, den Partnern des Stadtfestes zu danken, die das kostenlose Programm mit ermöglichen: „Das Siegener Stadtfest erfordert einen hohen Aufwand und wäre ohne die finanzielle Unterstützung der Sponsoren nicht in der allseits geschätzten Größe und Qualität durchführbar. Deshalb gilt mein besonderer Dank den Sponsoren Sparkasse Siegen, Westenergie, Krombacher Brauerei, SVB, OTTO QUAST, Siegener Zeitung und KEG (Kommunale Entwicklungsgesellschaft).

Die Planung und Organisation des Siegener Stadtfestes liegen in den Händen von KulturSiegen, dem Veranstaltungsbereich der städtischen Kulturabteilung. Wenn sich am 29. August der Vorhang für die Ausgabe 2025 hebt, liegt hinter Astrid Schneider und ihrem Team fast ein Jahr Vorbereitungszeit. Am Veranstaltungswochenende selbst wächst die Zahl der Helferinnen und Helfer einschließlich der Kräfte weiterer städtischer Abteilungen auf annähernd 300 Personen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung dankt Bürgermeister Mues mit den Worten: „Sie sind ein starkes Team!“.

Alle Informationen zu Programm, Aktionen und Serviceangeboten finden sich ab sofort auf der Homepage zum Siegener Stadtfest 2025: www.siegener-stadtfest.de