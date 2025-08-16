16. Mädelsflohmarkt in Bad Laasphe am 18. Oktober 2025

(wS/bl) Bad Laasphe 29.08.2025 | Für viele ist der Mädelsflohmarkt bereits ein fester Termin im Kalender. Umso schöner, dass der beliebte Second-Hand-Markt für Frauen am 18. Oktober 2025 bereits zum 16. Mal im Haus des Gastes in Bad Laasphe stattfindet. Die TKS lädt alle Schnäppchenjägerinnen und „Shoppingqueens“ ein, diesmal von 17 bis 20 Uhr nach Herzenslust zu stöbern.

Kleidung (in allen Größen), Schuhe, Brillen, Handtaschen, Accessoires, Schmuck und vieles mehr – verkauft werden kann alles, was das Frauenherz begehrt. Ziel ist es, ungenutzten Dingen eine zweite Chance zu geben. So wird nicht nur Abfall vermieden, sondern auch eine Wiederverwendung ermöglicht und damit wichtige Ressourcen geschont. Neuware ist daher nicht erwünscht.

Interessierte können sich ab sofort bis zum 21. September 2025 für den Mädchenflohmarkt anmelden. Das Anmeldeformular ist auf der Website: www.tourismus-badlaasphe.de zu finden und liegt im Haus des Gastes aus. Eine Anmeldung ist durch Abgabe des ausgefüllten Formulars per E-Mail: flohmarkt@tourismus-badlaasphe.de, Fax: 02752 7789, Post oder persönlich im Büro der TKS (Wilhelmsplatz 3) im Haus des Gastes möglich.

Weitere Informationen auch telefonisch: TKS Bad Laasphe GmbH, Tel. 02752 898.

Mädelsflohmarkt Fotos: ©TKS