Kinderfest im Tierpark Niederfischbach am 7. September

(wS/tn) Niederfischbach 29.08.2025 | Am Sonntag, den 7. September 2025, lädt der Tierpark Niederfischbach von 10 bis 18 Uhr zum traditionellen Kinderfest ein.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.



Spiel und Spaß für Kinder

Eine riesige Tombola mit großartigen Hauptpreisen wie einer Spielekonsole, einem Fahrrad, großen Kindertraktoren, Bobbycar und vielen, vielen weiteren Preisen sorgt für spannende Momente. Dazu kommen eine Hüpfburg sowie vielfältige Angebote der Jugendgruppe des Tierparks: Am Glücksrad und beim Entenangeln gibt es kleine Gewinne, außerdem dürfen sich die Kinder auf Kinderschminken und die beliebte Rollenrutsche freuen. Kulinarisches

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Neben herzhaften Spezialitäten aus der großen Grillpfanne gibt es auch Kaffeespezialitäten, Waffeln und erfrischende Getränke.



Lilo und Stitch als Highlight

Ein besonderes Highlight bietet der Besuch von Lilo und Stitch, die durch die Firma Eventmaskottchen aus Niederfischbach von 13 bis 15 Uhr im Tierpark zu erleben sein werden.



Einladung an alle Gäste

Der Tierpark Niederfischbach freut sich auf zahlreiche Gäste, die bei hoffentlich gutem Wetter gemeinsam einen schönen und erlebnisreichen Tag verbringen können.



Wetter-Hinweis

Bei sehr schlechtem Wetter wird die Veranstaltung verschoben – bitte beachten Sie die Facebook- oder Instagram-Fanpage des Tierparks.





Freuen sich auf das Kinderfest im Tierpark Niederfischbach: der Vorsitzende des Tierparkvereins Tom Kessler, die Poitou-Eseldame Tine sowie die bekannten TV-Tierärzte Doc Dreesen und Doc Klaus