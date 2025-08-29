Erfrischungen zum Schulstart: CDU überrascht Kinder in Deuz

(wS/cdu) Netphen 29.08.2025 | Mit gemischten Gefühlen begann für viele Kinder am Mittwoch der erste Schultag nach den Ferien. Doch für die Schülerinnen und Schüler der Förderschule in Deuz hatte der Start eine ganz besondere Überraschung parat: Auf der Heimfahrt wurden sie mit kühlen Getränken versorgt.

Die Aktion wurde von der CDU Erndtebrück gemeinsam mit der Landratskandidatin Susanne Otto organisiert. Unterstützt wurden sie dabei von der Firma Taxi Spies, die den Transport übernahm. „Mit strahlenden Kinderaugen macht Wahlkampf richtig Freude“, hieß es seitens der Beteiligten.

Besonders die Eltern und Begleitpersonen zeigten sich erfreut über die Aufmerksamkeit. Viele lobten die kleine Geste, die den Kindern den oft aufregenden und anstrengenden ersten Schultag versüßte.

Mit dieser gelungenen Aktion verband die CDU nicht nur politische Präsenz, sondern auch ein Zeichen der Wertschätzung für die Kinder und Familien in der Region.