52-Jähriger deutlich alkoholisiert auf Motorrad unterwegs

25. August 20259
(wS/ots) Freudenberg 25.08.2025 | Die Polizei ist am Samstagabend (23.08.2025) in die Uebachstraße nach Freudenberg-Niederndorf alarmiert worden. Ein Zeuge gab an, dass er vor Ort einen Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne Helm beobachtet habe, der möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehe.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Verdacht gegen den 52-jährigen Halter. Dieser wurde durch die Beamten an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Wie sich herausstellte, war der Mann stark alkoholisiert. Ein entsprechender Alkoholtest verlief positiv.

Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und nahmen den Mann für eine Blutprobe mit auf die Wache.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Symbolfoto: wirSiegen.de
