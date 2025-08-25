Tradition trifft Genuss: Das 24. Geisweider Fischereifest lädt ein

(wS/gf) Siegen 25.08.2025 | Am Sonntag, den 7. September 2025, verwandelt sich das Gelände rund um den großen Schwanenteich in Geisweid wieder in ein Fest für Genießer, Familien und Freunde des Angelns. Der Sportfischerverein Hüttental e.V. lädt von 10 bis 20 Uhr zum 24. Geisweider Fischereifest ein.

Herzstück des beliebten Festes ist das moderne und barrierefreie Vereinsheim an der Hofbachstraße 102, das zum Treffpunkt für alle Generationen wird. Die Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Programm freuen: Von frisch zubereiteten Fisch- und Räucherspezialitäten über erfrischende Getränke bis hin zu stimmungsvoller Musik ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein besonderes Highlight bietet das Schnupperangeln von 10 bis 12 Uhr direkt am idyllischen Schwanenteich. Ob Groß oder Klein – hier können Interessierte die Faszination des Angelns hautnah erleben und vielleicht sogar ihren ersten Fang machen.

„Wir freuen uns, wieder zahlreiche Gäste bei uns begrüßen zu dürfen“, sagt der Sportfischerverein Hüttental e.V. „Das Fischereifest ist längst eine feste Tradition im Geisweider Veranstaltungskalender und ein Treffpunkt für alle, die Geselligkeit und gutes Essen schätzen.“

Wer also Lust auf ein geselliges Beisammensein, kulinarische Leckerbissen und spannende Einblicke in die Welt der Angelfischerei hat, sollte sich den 7. September rot im Kalender markieren.