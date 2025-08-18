News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Alkoholisiert am Steuer: 37-Jähriger beschädigt vier geparkte Fahrzeuge

18. August 20255
(wS/ots) Siegen 18.08.2025 | Zu einem Verkehrsunfall mit fünf beschädigten Fahrzeugen und hohem Sachschaden ist es am Sonntagabend im Kirchweg in Siegen gekommen.

Gegen 21.30 Uhr war ein 37-jähriger Audi-Fahrer im Kirchweg in Richtung Eiserfeld unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Kirchweg/Bethausweg kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit vier hintereinander geparkten Autos. Ursächlich dafür dürfte die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Mann musste die Beamten daher auf die Polizeiwache nach Siegen begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Abschlepper hat den Audi des 37-Jährigen geborgen. An allen fünf Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden, der sich ersten Schätzungen nach auf ca. 90.000 Euro beläuft. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

