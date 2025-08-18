News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Polizeieinsätze wegen Körperverletzungen in Siegen

18. August 20256
(wS/red) Siegen 18.08.2025 | Am Freitagabend (15.08.) musste die Polizei in Siegen gleich mehrfach ausrücken.

Ein Einsatz ereignete sich gegen 21.44 Uhr am Kirchweg. Dort wurden die Beamten gemeinsam mit dem Rettungsdienst zu einem Fall häuslicher Gewalt gerufen. Vor Ort leisteten die Einsatzkräfte medizinische Hilfe und nahmen die notwendigen Maßnahmen auf.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Nur wenig später kam es zu einem weiteren Polizeieinsatz. An der Hagener Straße, Ecke Hohler Weg, wurde eine Körperverletzung gemeldet. Auch hier war der Rettungsdienst erforderlich, um einen Verletzten nach einer Schlägerei zu versorgen.

