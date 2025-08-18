Polizeieinsätze wegen Körperverletzungen in Siegen

(wS/red) Siegen 18.08.2025 | Am Freitagabend (15.08.) musste die Polizei in Siegen gleich mehrfach ausrücken.

Ein Einsatz ereignete sich gegen 21.44 Uhr am Kirchweg. Dort wurden die Beamten gemeinsam mit dem Rettungsdienst zu einem Fall häuslicher Gewalt gerufen. Vor Ort leisteten die Einsatzkräfte medizinische Hilfe und nahmen die notwendigen Maßnahmen auf.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Nur wenig später kam es zu einem weiteren Polizeieinsatz. An der Hagener Straße, Ecke Hohler Weg, wurde eine Körperverletzung gemeldet. Auch hier war der Rettungsdienst erforderlich, um einen Verletzten nach einer Schlägerei zu versorgen.

? 👉