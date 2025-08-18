Mehrere Verletzte nach Unfällen auf der „Umweltspur“

(wS/red) Siegen 18.08.2025 | Auf der sogenannten „Umweltspur“ kam es in der vergangenen Woche zu zwei Verkehrsunfällen, die uns bekannt wurden. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich am Montag, 11. August 2025, gegen 13:45 Uhr auf der Sandstraße. Ein Autofahrer wechselte auf die Busspur und kollidierte dabei mit einem Linienbus. Es kam zum Sachschaden und zu Verkehrsbehinderungen.

Am Dienstag, 12. August 2025, musste ein Busfahrer auf der Weidenauer Straße eine Vollbremsung einleiten. Eine Pkw-Fahrerin wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen und schnitt dabei dem Bus die Vorfahrt ab. Durch das abrupte Bremsmanöver wurden fünf Fahrgäste leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Symbolfoto