Bauvorhaben Renaturierung Langenfelder Bach: Voll im Zeitplan!

(wS/hi) Hilchenbach 27.08.2025 | Die Bauarbeiten zur Renaturierung des Langenfelder Bachs dauern nun bereits eine Weile an. Die Baustelle nimmt immer mehr Gestalt an und die Offenlegung des Flussbettes schreitet voran.



Derzeit befindet sich die Baustelle im finalen Bauabschnitt. Dieser beinhaltet die Arbeiten an dem Einlaufbauwerk im Bereich der Bundesstraße B 508 sowie die Arbeiten zum Anschließen der Abschlagsleitung des Regenüberlaufbeckens. Da vor Ort mit schwerem Material gearbeitet wird und ein Kran eingesetzt ist, müssen sich Anliegerinnen und Anlieger auf weitere Beeinträchtigungen einstellen. Aus Sicherheitsgründen bleibt der Ruinener Weg weiterhin gesperrt. Der Durchgang für Fußgänger ist aber nach wie vor gegeben.

Nach Abschluss der Arbeiten kann der Kran abgebaut werden und die Restarbeiten wie zum Beispiel die Gestaltung des Gewässers mit Belebungssteinen oder die Wiederherstellung der Oberflächen können beginnen.

„Auch wenn die Baustelle für den Außenstehenden noch etwas chaotisch auszusehen mag, so ist es wichtig zu betonen, dass die Arbeiten genau nach dem festgelegten Bauzeitenplan verlaufen“, freut sich die Leiterin des Fachdienstes Bautechnik Tanja Erlebach-Theis. Das voraussichtliche Bauende der Renaturierungsmaßnahme ist für Ende Oktober angesetzt.

Der Bau- und Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am 30. Juli 2025 beschlossen, den Ruinener Weg nach Fertigstellung der Renaturierungsmaßnahme im Anschluss zu sanieren. Die Stadt Hilchenbach wird zu einem späteren Zeitpunkt darüber informieren.

Damit der Bau koordiniert ablaufen kann, wurden die Bauarbeiten in fünf einzelne Abschnitte unterteilt, die auch ineinander übergreifen.

So konnte zwischenzeitlich das Auslaufbauwerk an der Dammstraße fertiggestellt und die Versorgungsleitungen umgelegt werden. Der alte, teils asphaltierte, Parkplatz wurde komplett zurückgebaut und das Material abgefahren. Die neue Trasse für die Gasleitungen wurde fertiggestellt und die neuen Gasrohrleitungen konnten unter sehr guter und enger Zusammenarbeit mit der Firma Westnetz GmbH erfolgreich verlegt werden. Der neue Gewässerverlauf ist bereits vorprofiliert und der alte kanalisierte Verlauf konnte abgebrochen werden.



