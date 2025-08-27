Neue Kita „Helli“ in Helberhausen gestartet – Noch freie Plätze in moderner, naturnaher Einrichtung

(wS/si) Hilchenbach 27.08.2025 | Die neue Kita „Helli“ in Hilchenbach-Helberhausen ist in ihr erstes Kita-Jahr gestartet. Drei der vier Gruppen sind schon belegt, in einer gibt es noch freie Plätze. Landrat Andreas Müller besuchte den Neubau gemeinsam mit Hilchenbachs Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und zeigte sich beeindruckt: „Hier ist ein Ort entstanden, an dem Kinder nicht nur gut betreut werden, sondern auch die Natur direkt vor der Tür erleben können – ein großer Gewinn für Helberhausen und die Kinder. Solche Projekte tragen dazu bei, dass Familien in Siegen-Wittgenstein verlässlich auf gute Kinderbetreuung zählen können.“

2019 hatten 17 Helberhäuser Bürger das Gelände der ehemaligen Gastwirtschaft Nies gekauft, das Gebäude abreißen lassen und so den Weg für eine neue Nutzung freigemacht. Zuvor war „Helli“ in einem provisorischen Modulbau an der Hilchenbacher Bruchstraße untergebracht. Nun hat sie in einem hellen, großzügigen Neubau ihr Zuhause gefunden. „Das Umzugs-Team hat alles gegeben. Es lief super, die Kinder haben sich schnell eingewöhnt“, berichtet Kita-Leiterin Daiana Ludwig. „Als Nächstes kommen noch ein paar neue Möbel. Und wir freuen uns darauf, den Garten gemeinsam mit den Kindern zu gestalten – mit Hochbeeten und Insektenhotels.“

Auch Sonja Becker, Geschäftsführerin der Alternativen Lebensräume (ALF) – Trägerin der Kita – lobt die neuen Möglichkeiten und den Standort im 600-Einwohner-Ort: „Das Gebäude unterstützt unser Konzept, das Naturerleben und Bewegung in den Mittelpunkt stellt. Raus aus der Stadt, hin zur Natur – das passt perfekt. Geplant sind auch Waldtage, bei denen die Kinder Natur und Bewegung hautnah erleben.“

Zehn pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen derzeit 54 Kinder. Das Angebot richtet sich an Kinder ab 4 Monaten bis zum Schuleintritt.

Drei Gruppen sind bereits mit Kindern aus der ehemaligen Modulbau-Kita belegt, in der vierten Gruppe sind noch Plätze frei.

Eltern, die sich für die Kita interessieren, können jederzeit vorbeischauen und sich selbst ein Bild machen. Mehr Infos und Kontaktdaten zur Kita-Leitung gibt es online unter www.alf-siegen.de.

Im Gespräch: Landrat Andreas Müller gemeinsam mit Erzieher Tim Fietze und Kita-Leiterin Daiana Ludwig

Vor der neuen Kita „Helli“ in Helberhausen (v. l. n. r.): Christian Bernshausen (Geschäftsführer des bauausführenden Unternehmens), Kyrillos Kaioglidis (Bürgermeister der Stadt Hilchenbach), Kita-Leiterin Daiana Ludwig, Sonja Becker (Geschäftsführerin ALF) und Landrat Andreas Müller.

Fotos: Kreis Siegen-Wittgenstein

? 👉







