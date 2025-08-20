Bessere Unterstützung bei Reanimationen – Acht neue Notarzteinsatzfahrzeuge für das DRK

(wS/drk) Siegen 20.08.2025 | Aus Pkw wird Van: Die Kreisverwaltung hat insgesamt acht hochmoderne Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) mit Allrad-Antrieb beschafft, die Landrat Andreas Müller jetzt an den DRK Kreisverband Siegen-Wittgenstein übergeben hat. Erstmalig handelt es sich bei den NEF um Fahrzeuge der

Van-Klasse. Die neuen Fahrzeuge lösen eine Fahrzeuggeneration der Pkw-Klasse ab, die über sieben Jahre im Kreisgebiet im Einsatz waren.

„Die Fahrzeuge sind für umfangreiche Beladungsmöglichkeiten ausgelegt und ermöglichen erstmals die Verladung eines Reanimations-Boards der neusten Generation. Zugleich bietet der Ausbau ausreichend Platz, um neben Notarzt und Notfallsanitäter bzw. Rettungsassistent eine zusätzliche Person mitzunehmen, z.B. auch einen Auszubildenden“, sagt Landrat Andreas Müller.

Die Boards ermöglichen eine maschinelle Unterstützung bei Reanimationen. „Mithilfe eines Gurtes, den wir über den Brustkorb legen, haben wir die Möglichkeit, eine Reanimation über einen Akkubetrieb maschinell über einen langen Zeitraum durchzuführen“, erklärt Thomas Tremmel, Kreisbrandmeister und Leiter des Amtes für Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungswesen.

„Das hat für die Rettungskräfte neben der sehr effizienten Reanimation den großen Vorteil, dass sie die gesamte Zeit über alle Hände frei haben und so den Patienten unterbrechungsfrei reanimieren und z.B. gleichzeitig aus einer Notlage befreien oder in das Rettungsfahrzeug verladen können.“

Die neuen Notarzteinsatzfahrzeuge sind zudem mit aktivem Routing ausgestattet. Das heißt, die Leitstelle spielt den insatzort direkt auf das Navigationsgerät im Fahrzeug auf und die schnellste Route wird bereits angezeigt, sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt. Die Gesamtkosten der Fahrzeuge belaufen sich auf rund 1 Millionen Euro, hinzu kommen Kosten für die medizinische Ausrüstung.

Foto: Landrat Andreas Müller übergibt acht neue Notarzteinsatzfahrzeuge an das DRK.

