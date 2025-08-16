Bürger äußern Unmut über Baupläne auf dem Heckersberg

(wS/uwg) Netphen 16.08.2025 | Am vergangenen Donnerstagabend lud die UWG Netphen interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Informationsveranstaltung am Wendehammer auf dem Heckersberg in Dreis-Tiefenbach ein. Fraktionsvorsitzender Klaus-Peter Wilhelm erläuterte dort anhand vorbereiteter Schautafeln die aktuellen Planungen zum Neubaugebiet „Alte Burg“ sowie den vorgesehenen Bau eines Hauses in Massivbauweise an der Ecke Siegstraße / K5.

Im Rahmen der Veranstaltung äußerten zahlreiche Anwesende Bedenken. Kritisiert wurde unter anderem die Verkehrssituation im betroffenen Bereich, da Zufahrten bereits heute häufig zugeparkt seien und Rettungsfahrzeuge Schwierigkeiten beim Durchkommen hätten.

Auch mögliche Auswirkungen auf Naturflächen wurden angesprochen. Nach Ansicht einiger Teilnehmender würde ein bisher als Rückzugsort genutztes Gebiet verloren gehen. Darüber hinaus gab es Diskussionen über Überlegungen zu einem Altenheim am Standort. Mehrere Bürger sprachen sich dagegen aus, da sie eine zentrale Lage für geeigneter hielten.

Im Hinblick auf den geplanten Neubau eines Hauses für geflüchtete Menschen wiesen Anwohner auf die Lage an einer stark befahrenen Kreuzung hin und verwiesen auf ein mögliches Unfallrisiko, insbesondere für Kinder. Außerdem wurden Befürchtungen eines Wertverlustes der angrenzenden Grundstücke geäußert.

Zum Abschluss der Zusammenkunft brachten mehrere Teilnehmende zum Ausdruck, dass sie sich von den im Stadtrat vertretenen Parteien CDU, SPD, FDP und Grünen in dieser Frage nicht ausreichend unterstützt fühlen.

Fotos: Thorsten Görg (UWG)