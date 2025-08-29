Burbacher Gemeindewerke und Kreis-Gesundheitsamt richten sich auf Entscheidungen am Wochenende ein

(wS/bu) Burbach 29.08.2025 | Eine weitere Beprobung aus den mit dem Erreger Pseudomonas aeruginosa

belasteten Teilen des Burbacher Trinkwassernetzes wird aktuell im Labor untersucht. Am

Donnerstag waren an acht Stellen der betroffenen Versorgungszonen Burbach, Wahlbach und

Würgendorf erneut Proben entnommen worden. Frühestens am späten Samstagnachmittag

(30.8.25) ist aufgrund der zeitintensive Analyse mit einem Ergebnis zu rechnen. Gegebenenfalls sind

weitere Untersuchungen für ein eindeutiges Ergebnis erforderlich, sodass es auch länger dauern

kann. Die Burbacher Gemeindewerke und das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein sind

vorbereitet, das Ergebnis am Wochenende entgegenzunehmen und umgehend zu handeln.

Bei einem negativen Ergebnis würde die am Mittwoch (27.8.25) nachgewiesene Keimfreiheit

bestätigt und das Kreis-Gesundheitsamt wird auf Grundlage der rechtlich geforderten zwei

aufeinanderfolgenden negativen Beprobungen das Abkochgebot sofort aufheben. Bei fehlender

Keimfreiheit bliebe das Abkochgebot für die Ortsteile Burbach, Wahlbach und Würgendorf hingegen

bis auf Weiteres bestehen.

Inzwischen setzen die Gemeindewerke ihre Maßnahmen weiter fort. Die Desinfektion der

belasteten Versorgungszonen Burbach, Wahlbach und Würgendorf wird fortgesetzt – auch im Falle

eines negativen Ergebnisses wird in Absprache mit dem Kreis-Gesundheitsamt vorsorglich noch

einige Zeit desinfiziert werden. Hierbei kann es zu einem wahrnehmbaren Chlorgeruch und

Chlorgeschmack im Wasser und an den Entnahmestellen (Wasserhähne, Duschen etc.) kommen.

Außerdem werden weiterhin regelmäßige Messungen des Desinfektionsmittelgehalts sowie

Spülungen des Leitungsnetzes durchgeführt.

Die Gemeinde Burbach wird weiterhin auf der Homepage www.burbach-siegerland.de, auf den

gemeindlichen Kanälen in den sozialen Netzwerken sowie über die lokale Presse über neue

Entwicklungen informieren.