Burbacher Gemeindewerke und Kreis-Gesundheitsamt richten sich auf Entscheidungen am Wochenende ein

(wS/bu) Burbach 29.08.2025 | Eine weitere Beprobung aus den mit dem Erreger Pseudomonas aeruginosa
belasteten Teilen des Burbacher Trinkwassernetzes wird aktuell im Labor untersucht. Am
Donnerstag waren an acht Stellen der betroffenen Versorgungszonen Burbach, Wahlbach und
Würgendorf erneut Proben entnommen worden. Frühestens am späten Samstagnachmittag
(30.8.25) ist aufgrund der zeitintensive Analyse mit einem Ergebnis zu rechnen. Gegebenenfalls sind
weitere Untersuchungen für ein eindeutiges Ergebnis erforderlich, sodass es auch länger dauern
kann. Die Burbacher Gemeindewerke und das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein sind
vorbereitet, das Ergebnis am Wochenende entgegenzunehmen und umgehend zu handeln.
Bei einem negativen Ergebnis würde die am Mittwoch (27.8.25) nachgewiesene Keimfreiheit
bestätigt und das Kreis-Gesundheitsamt wird auf Grundlage der rechtlich geforderten zwei
aufeinanderfolgenden negativen Beprobungen das Abkochgebot sofort aufheben. Bei fehlender
Keimfreiheit bliebe das Abkochgebot für die Ortsteile Burbach, Wahlbach und Würgendorf hingegen
bis auf Weiteres bestehen.
Inzwischen setzen die Gemeindewerke ihre Maßnahmen weiter fort. Die Desinfektion der
belasteten Versorgungszonen Burbach, Wahlbach und Würgendorf wird fortgesetzt – auch im Falle
eines negativen Ergebnisses wird in Absprache mit dem Kreis-Gesundheitsamt vorsorglich noch
einige Zeit desinfiziert werden. Hierbei kann es zu einem wahrnehmbaren Chlorgeruch und
Chlorgeschmack im Wasser und an den Entnahmestellen (Wasserhähne, Duschen etc.) kommen.
Außerdem werden weiterhin regelmäßige Messungen des Desinfektionsmittelgehalts sowie
Spülungen des Leitungsnetzes durchgeführt.
Die Gemeinde Burbach wird weiterhin auf der Homepage www.burbach-siegerland.de, auf den
gemeindlichen Kanälen in den sozialen Netzwerken sowie über die lokale Presse über neue
Entwicklungen informieren.