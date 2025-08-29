(wS/hi) Hilchenbach 29.08.2025 | Am Montag, 1. September, beginnt die Sanierung der Talsperrenstraße in Hilchenbach-Allenbach. An diesem Tag wird die Baustelle zunächst eingerichtet.

Für die anschließende gesamte Maßnahme sind etwa drei Wochen vorgesehen.

Aufgrund der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit der Talsperrenstraße und zeitweiser Teilsperrungen während der Maßnahme bittet die Stadt Hilchenbach alle Verkehrsteilnehmenden sowie die Anwohnerinnen und Anwohner auf die Umleitungsbeschilderungen zu achten.

Auch die Breitenbachtalsperre am Ende der Straße ist von dieser Sanierung betroffen und kann während dieser Zeit nur eingeschränkt angefahren werden. Ab Dienstag, 9. September, ist der Parkplatz der Breitenbachtalsperre zudem ausschließlich für die Anwohnerinnen und Anwohner der Talsperrenstraße reserviert. Besucherinnen und Besucher werden daher gebeten, den offiziellen Besucherparkplatz an der Breitenbacher Straße zu nutzen.

Für die Aufbringung der abschließenden Asphaltdeckschicht muss die Talsperrenstraße für zwei Tage komplett gesperrt werden. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden bei einer Informationsveranstaltung bereits darüber informiert.

Auch mit dem Abfuhrunternehmen wird diese Maßnahme abgesprochen.