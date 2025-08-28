News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Erneute Diebstähle in Wingeshausen

28. August 20258
(wS/ots) Bad Berleburg 28.08.2025 | In der Zeit zwischen Dienstagabend auf Mittwochnachmittag (27.08.2025) waren unbekannte Täter erneut in Bad Berleburg-Wingeshausen unterwegs.

Die Diebe hatten es auf Gartenhütten und eine Garage in den Straßen Unter der Rose, Steinsbachweg und Hellweg abgesehen.

Unter anderem wurden ein Conway E-Bike c427 in der Farbe rot, ein Canyon Mountainbike in schwarz, Fahrradzubehör, ein Akkuschrauber und Lebensmittel entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der 02751/909-0.

Symbolfoto: wirSiegen.de
