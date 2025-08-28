FDP Biker e.V. zu Besuch in der BMW-Ausstellung Rudolf Bald in Erndtebrück

(wS/fdp) Erndtebrück 28.08.2025 | Die Motorradfahrer des FDP Biker e.V. besuchten im Rahmen ihrer alljährlichen Tour die weit über die Grenzen von Siegen-Wittgenstein bekannte BMW Ausstellung der Rudolf Bald Stiftung in der Grimbachstraße in Erndtebrück. Die Delegation des erweiterten Bundesvorstandes aus sechs Bikern und einer Bikerin – aus Berlin, Thüringen, Sachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen – konnten unter Führung von Florian Klotz, Enkel des Stiftungsgründers Rudolf Bald sowie Joachim Beitzel und Erhard Womelsdorf, ebenfalls Mitglieder des Stiftungsvorstands, einen ausführlichen Blick in die ganz spezielle Ausstellung werfen. Die Motorradfans, von denen einige selbst auf BMWs angereist waren, zeigten sich begeistert von den mehr als 50 zweirädrigen und den fünf vierrädrigen Exponaten aus dem vergangenen Jahrhundert. Besonders beeindruckt waren die Zweiradfans u.a. von den rennhistorisch bedeutsamen Motorrädern und Gespannen, mit denen die Rennfahrerlegenden des letzten Jahrhunderts einige Titel eingefahren haben. Die nächste Gelegenheit, die rund 60 Fahrzeuge noch einmal persönlich in Augenschein zu nehmen, bietet sich am Freitag, den 03. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, von 10:00 bis 16:00 Uhr. Dann veranstaltet das Stiftungsteam einen Tag der offenen Türe für alle Interessierten, für kleine Speisen und Getränke ist in der www.bmw-ausstellung.de

ebenfalls gesorgt. Bei hoffentlich schönem Wetter sicherlich ein guter Anlass für einen entspannten Saisonabschluss.

Infos unter www.bmw-ausstellung.de

Fotos: FDP