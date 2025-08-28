Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

(wS/ots) Wilnsdorf 28.08.2025 | Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Mofa und einem PKW sind am Mittwochnachmittag (27.08.2025) in Niederdielfen zwei Personen verletzt worden.

Ein 43-Jähriger war gegen 15:45 Uhr mit seinem PKW auf der Weißtalstraße in Richtung Kaan-Marienborn unterwegs. Kurz darauf musste er verkehrsbedingt bremsen, was eine 16-jährige Mofafahrerin zu spät bemerkte. Sie fuhr in das Heck des PKW und stürzte. Auch ihr 10-jähriger Sozius kam zu Fall. Beide wurden bei dem Unfall verletzt.

Die 16-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.