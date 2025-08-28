Verein Handycap Siegen e.V.: Hilfe für Calla Katharina dringend benötigt

(wS/vh) Siegen 28.08.2025 | Bitte um Unterstützung

Hallo,

mein Name ist Calla Katharina und ich bin sieben Jahre alt.

Geboren wurde ich 2018 und ich war eine ziemlich große

Überraschung, denn niemand kannte bis zu meiner Geburt

meine Besonderheit.

Ich bin nämlich in Mamas Bauch schief gewachsen und

meine Muskulatur hat sich nicht so entwickelt wie bei

anderen Babys im Bauch.

Meine Erkrankung nennt sich Distale Arthrogryposis Typ 5D.

Ja, ich weiß schon, das kann niemand aussprechen und bisher

kannte es auch niemand.

Es gibt nämlich außer mir nur noch 36 Menschen auf der Welt,

die diese Erkrankung haben.

Deswegen erkläre ich es dir so, wie Mama es mir erklärt hat:

Als ich geboren wurde, war ich ein bisschen wie ein Ball.

Fast alle meine Bänder und Sehnen sind zu kurz.

Meine Muskulatur ist zum großen Teil nicht vollständig

entwickelt.

Viele meiner Knochen sind falsch gewachsen und so hatte

ich nach meiner Geburt Füßchen wie eine kleine Ente.

Meine Hüfte war nicht vollständig angelegt und meine

Beine konnte ich nicht anwinkeln.

Auch kann ich meine Arme nicht vollständig ausstrecken

und meine Hände nicht öffnen.

Ich konnte nicht wie alle anderen Kinder irgendwann

einfach lachen.

Ich musste das bei einem Logopäden lernen, weil meine

Gesichtsmuskulatur sehr schwach ist.

Auch meine Augen konnte ich kaum öffnen, aber dann

war ich mit meiner Mama in Trier und dort haben die

Ärzte meine Lidmuskulatur um die Hälfte gekürzt.

Mehrmals im Jahr fahre ich nach Bayern in eine Klinik,

die sich mit meiner Erkrankung auskennt.

Dort wurde ich auch schon viele Male operiert.

Ich bin schon ein echter Profi, was das angeht.

Das letzte Mal im Januar 2025 habe ich Schrauben

in meine Hüfte bekommen.

Ich bin jetzt ja schon sieben Jahre alt und verstehe, dass

ich nicht so bin wie die anderen Kinder in meiner

Grundschule.

Die können nämlich hüpfen, rennen und klettern – und

ich leider nicht.

Aber ich kann andere Sachen voll gut.

Ich liebe es zu malen und kann richtige Kunstwerke

zaubern.

Ich wohne zusammen mit meinen zwei großen Brüdern,

meiner Mama und meinem Stiefpapa.

Ich habe immer sehr viele Termine und meine Mama

begleitet mich überall hin.

Es gibt kein Abenteuer, das wir nicht gemeinsam erleben.

Wir haben ein großes Auto, damit da alles reinpasst.

Vor allem mein Rollstuhl muss immer mit.

Ich kann zwar laufen, dafür habe ich extra Beinschienen,

aber nicht sehr lange, denn dann tun mir meine Beine

sehr weh.

Meine Mama hat das große Auto nach meiner Geburt

extra gekauft, damit Platz für alles ist.

Aber jetzt ist es so kaputt, dass sich eine Reparatur

nicht mehr lohnt.

Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber Mama sagt,

wir brauchen ein neues Auto, wo auch wieder alles

reinpasst und das man vielleicht umbauen kann,

weil ich mein linkes Bein noch immer nicht vollständig

anwinkeln kann.

Ich wollte mit ihr los, um ein neues zu kaufen, aber

das geht wohl nicht so einfach.

Ich verstehe zwar nicht, warum, aber ich glaube, es

hat etwas damit zu tun, dass Mama nicht mehr arbeiten

geht, damit sie sich gut um uns kümmern kann und

immer mit mir ins Krankenhaus fahren kann.

Kannst du uns vielleicht helfen?

Viele liebe Grüße

Calla Katharina

Spendenkonto:

Verein Handycap Siegen

Sparkasse Siegen

IBAN: DE87 4605 0001 0030 0743 55

Spendenbescheinigungen können

selbstverständlich ausgestellt werden.

Mehr Infos auf der Seite https://www.handycapsiegen.de/