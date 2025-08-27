Feuer frei fürs Festwochenende – 125 Jahre Löschgruppe Buschhütten

(wS/red) Kreuztal 27.08.2025 | 125 Jahre Löschgruppe Buschhütten – ein Jubiläum zum Mitfeiern!

Die Löschgruppe Buschhütten feiert am kommenden Wochenende, dem 29. und 30. August, ihr 125-jähriges Jubiläum – und lädt die ganze Bevölkerung herzlich rund um ihr Gerätehaus an der Siegener Straße 150 ein.

Los geht es am Freitagabend: Ab 17 Uhr stimmen sich die Kameradinnen und Kameraden mit einem gemütlichen „FireAbend“ auf das Festwochenende ein. Für Speisen und Getränke ist natürlich bestens gesorgt.

Am Samstag erwartet die Gäste ab 11 Uhr ein buntes Programm für Groß und Klein. Zur Mittagszeit lockt die frisch gekochte Erbsensuppe aus dem Feldkochherd, außerdem gibt es Klassiker wie Currywurst mit Pommes. Am späten Nachmittag wird das kulinarische Angebot noch um herzhaften Spießbraten vom Grill erweitert.

Während die Kinder bis etwa 18 Uhr ein eigenes Programm genießen können, stellen die Feuerwehrleute ihre Technik vor. Außerdem messen sich elf Mannschaften beim beliebten „Spiel ohne Grenzen“ und sorgen dabei für spannende Unterhaltung.

Der Höhepunkt folgt am Abend: Ab 19 Uhr steigt die große Jubiläumsparty mit DJ Jost Becker – beste Stimmung garantiert!

Der Eintritt ist frei, die Preise sind fair. Für eine entspannte Anreise stehen Parkplätze bei der Firma Achenbach (Einfahrt Tor Nord, vor Spedition Siebel) bereit. Auch mit dem ÖPNV ist das Fest bequem erreichbar – direkt vor dem Veranstaltungsgelände liegt die Bushaltestelle Mattenbachstraße.

Die Löschgruppe Buschhütten freut sich schon jetzt auf viele nette Besucherinnen und Besucher, die dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit ihnen feiern!