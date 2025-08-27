Saisonauftakt in der Stählerwiese: TuS Ferndorf empfängt Aufsteiger HSG Krefeld

(wS/Red) Kreuztal 28.08.2025 | Der Countdown ist vorbei, Saisonstart in der Stählerwiese“

Es ist soweit, das erste Spiel der Saison steht in den Startlöchern und alle Teams sind jetzt ganz heiß auf die kommende Saison. Was wird sie bringen, welche Überraschungen hält sie parat und gibt es ein Team, welches einen Megastart hinlegt, so wie es der TuS Ferndorf in der vergangenen Saison getan hat?

Was machen die beiden Aufsteiger HSG Krefeld und HC Oppenweiler-Backnang, sie werden zeigen müssen, warum sie aufgestiegen sind, und sie werden versuchen, die Klasse zu halten.

WICHTIGE MITTEILUNG zwischendurch: Wir möchten schon jetzt darauf hinweisen, dass am Sonntag eine Doppelveranstaltung in der Stählerwiese stattfindet (Sporthalle und Stadion), daher der dringende Hinweis, bitte auch die umliegenden Parkplätze nutzen.

Beten wir mal alle zum Handballgott, dass er die Entscheidung über den Klassenerhalt nicht wieder auf den letzten Spieltag terminiert hat, denn diesen Stress braucht kein Mensch.

Ansonsten kann es losgehen, für den TuS Ferndorf ist es ein Heimspiel, er spielt als Aufsteiger der letztjährigen Saison gegen den Aufsteiger aus der letzten Saison gegen die HSG Krefeld, Aufsteiger der jetzigen Saison. Der TuS Ferndorf hat seine Generalprobe gegen die Eulen Ludwigshafen eindrucksvoll mit 31:25 gewonnen, die HSG Krefeld dagegen ist gegen GWD Minden mit 42:21 regelrecht aus der Halle gefegt worden. Aber das soll alles nichts heißen, wir wollen die Ergebnisse der Testspielwochen nicht als Maßstab für das erste Saisonspiel zu Rate ziehen.

Das allein ist von der Paarung her schon ein Schmankerl und wenn man bedenkt, dass mit Lucas Schneider, Jörn Persson, Christopher Klasmann und Lukas Siegler vier ehemalige TuS-Spieler im Team sind, bringt das noch ein bisschen mehr Würze ins Match.

Wie sah die Vorbereitung von Krefeld aus?

36:26 Niederlage gegen Dormagen

30:26 Sieg gegen HV Kras/Volendam

51:31 Sieg gegen OSC Rheinhausen

31:24 Sieg gegen TSG A/H Bielefeld

37:29 Niederlage gegen GWD Minden

Generalprobe:

42:21 Niederlage gegen HSG Nordhorn-Lingen

Wir haben uns einige Meinungen zum Saisonstart eingeholt, das hier sagen TuS-Spieler:

Julius Meyer-Siebert: Ich freue mich sehr auf das erste Saisonspiel, darauf, die Atmosphäre hier zum ersten Mal im Rücken zu haben, und darauf, dass es wieder um etwas geht! Ich denke, dass wir gut vorbereitet sein werden und brennen, die ersten Punkte zu holen. Entscheidend wird sein, dass wir von Beginn an sehr konzentriert und engagiert auftreten und unser Leistungsvermögen abrufen. Dann bin ich überzeugt, dass wir die Punkte bei uns behalten werden.

Hampus Dahlgren: Das erste Spiel des Jahres ist wichtig, um einen guten Start hinzulegen. Gleichzeitig ist es immer etwas Besonderes, gerade deshalb ist es umso wichtiger, bescheiden zu bleiben und sich voll auf das Spiel zu konzentrieren. Wir hatten eine gute Vorbereitung, die Stimmung im Team ist sehr positiv, und ich freue mich riesig auf die neue Saison. Vor dem ersten Spiel gegen Krefeld habe ich großen Respekt. Ich hoffe, dass wir in den 60 Minuten als Team stark kämpfen werden. Denn wenn wir zusammenhalten und alles geben, sind wir nur schwer zu schlagen, besonders in unserer Heimarena, wo wir so viel Energie von unseren fantastischen Fans bekommen!

Marvin Mundus: Ich bin erstmal froh, dass wir mit der Vorbereitung durch sind und endlich wieder Pflichtspiele bestreiten können. Ich denke, wir haben eine ordentliche Vorbereitung gespielt, gut trainiert. Klar, es gibt noch Luft nach oben, das wissen auch alle, aber ich denke, das ist zu diesem Zeitpunkt völlig normal.

Jetzt steht das erste Heimspiel an, und ich hoffe bzw. gehe fest davon aus, dass wir wieder eine ausverkaufte und laute Stählerwiese erleben werden. Wir treffen auf Krefeld, die eine sehr gute Drittligasaison gespielt haben. Sie sind Aufsteiger und bringen natürlich viel Euphorie mit. Nichtsdestotrotz kennen wir die Stärken von Krefeld und wissen, dass wir bei 100 % sein müssen, um das Spiel zu gewinnen. Und genau dafür werden wir alles geben, damit das am Sonntag gelingt.

Nico Schnabl: Die Vorfreude auf das erste Spiel ist natürlich riesig. Besonders, weil es ein Heimspiel ist. Ich denke, mit Krefeld kommt ein sehr motivierter Aufsteiger zu uns, der den Schwung und die Emotionen vom Aufstieg mit in die ersten Spiele der neuen Saison nehmen will. Das wird eine Aufgabe, die auf keinen Fall zu unterschätzen ist. Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns, sind top fit und werden dieses Spiel mit 100% angehen. Das Ziel ist es, zuhause die ersten zwei Punkte einzufahren.

Josip Eres: Ich denke, wir hatten eine gute Vorbereitung. Wir haben viel gearbeitet. Natürlich haben wir ohne Janko Kevic den Kopf der Mannschaft verloren, aber wir haben genug neue Spieler, um diesen Ausfall zu kompensieren. Wir dürfen das Team aus Krefeld nicht unterschätzen. Das ist eine erfahrene Mannschaft mit vielen Spielern, die bereits bei uns gespielt haben, und sie werden sicherlich sehr motiviert sein, wieder in unserer Halle anzutreten. Ich glaube, wenn wir 100 Prozent geben, sollten wir den Sieg schaffen

CEVEN KLATT: Wir spielen gegen Krefeld, einen Aufsteiger, der eine sehr starke Saison gespielt hat und mit einer ähnlichen Euphorie in die neue Saison starten wird, wie wir es letztes Jahr getan haben. Ich erwarte ein sehr kampfbetontes Spiel und denke, die Krefelder werden sich schon Chancen ausrechnen, in Ferndorf etwas mitzunehmen.

Besonderes Augenmerk gilt dabei auf den Ex-Ferndorfer Jörn Persson. Er ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel, außerdem war er letztes Jahr ihr gefährlichster Torschütze, ich glaube sogar der beste in der gesamten Liga. Den gilt es also in den Griff zu bekommen.

Aber auch auf den Halbpositionen sind sie sehr gefährlich, gerade mit Lucas Schneider und Robert Krass. Auf halblinks haben sie außerdem mit Christopher Klasmann noch einen Spieler, der immer für einfache Tore gut ist.

Für uns geht es darum, selber gut ins Spiel zu kommen und das abzurufen, was wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben. Wir hatten eine intensive Vorbereitung, sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass die Jungs den Flow finden, die nötigen Attribute wie Bereitschaft, Wille und Leidenschaft an den Tag legen und dann, mit den Fans und der Stählerwiese im Rücken, hoffe ich auf die ersten beiden Punkte.

Vom Kader her werden wir das zur Verfügung haben, was wir auch im letzten Testspiel gegen die Eulen hatten. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle dabei.

Besonders ist sicher auch, dass in Krefeld gleich vier Ex-Ferndorfer spielen, nicht nur Persson, sondern auch Siegler, Klasmann und Schneider. Für die ist es sicher etwas Besonderes, direkt im ersten Spiel gegen Ferndorf zu starten.

Bericht: Peter Trojak

Collage: Andreas Domian