Feuerwehr Osthelden feiert 90 Jahre Engagement und Gemeinschaft

(wS/red) Kreuztal 21.08.2025 | ie Löschgruppe Osthelden lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, gemeinsam ein ganz besonderes Ereignis zu feiern: Am Samstag, 23. August, steigt am Gerätehaus in der Blashütte die Jubiläumsparty. Anlass ist das beeindruckende 90-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Osthelden – eine Tradition voller Einsatzbereitschaft und Zusammenhalt.

Ein Abend für alle: Party mit Herz und Genuss

Ab 18 Uhr erwartet die Besucher ein stimmungsvolles Fest mit Bier frisch vom Fass, herzhaften Würstchen vom Grill und knusprigen Pommes. Hier kommen Feuerwehrfreunde, Familien und Nachbarn zusammen, um gemeinsam anzustoßen und einen schönen Sommerabend zu genießen.

Starke Truppe – kleine Einheit, große Leidenschaft

Die Ostheldener Feuerwehr besteht aktuell aus 13 Männern und drei Frauen in der Einsatzabteilung. Ergänzt wird das Team von zwei engagierten Mitgliedern in der Unterstützungsabteilung und sieben Kameraden in der Ehrenabteilung. Sogar die Jugendfeuerwehr ist schon am Start: Ein Nachwuchsfeuerwehrmann bereitet sich auf den aktiven Dienst vor – ein klares Zeichen für die Zukunft dieser starken Gemeinschaft.

Blick nach vorn: Zusammenhalt bleibt bestehen

Das Jubiläum wird vermutlich das letzte sein, das die Ostheldener Feuerwehr eigenständig feiert. Der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Kreuztal sieht in Zukunft eine Zusammenlegung mit der Einheit aus Fellinghausen vor. Doch bis es so weit ist, wird in Osthelden weiter gefeiert, gelebt und vor allem: mit Leidenschaft für den Brandschutz eingestanden.

Foto: Feuerwehr