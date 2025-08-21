Eröffnung am 1. September: Mobile Schwimmhalle in Geisweid angeliefert

(wS/si) Siegen 21.08.2025 | Mithilfe eines Krans wurde jetzt in Geisweid eine neue mobile Schwimmhalle für das

Siegener Stadtgebiet angeliefert. Die Schwimmbox soll während der Umgestaltung der

Siegener Bäderlandschaft in den nächsten Jahren das Siegener Angebot an

Schwimmmöglichkeiten ergänzen. Eröffnung ist am Montag, 1. September 2025.



Die sogenannte „Schwimmbox“ am Standort Ecke Fröbelstraße/Königsstraße in Geisweid

besteht aus zwei miteinander verbundenen Modulen aus einer durch die Betreiberfirma

PraeVita entwickelten Stahlkonstruktion. In einem Modul sind Umkleide-, Dusch- und

Sanitärbereiche untergebracht. Im zweiten Modul befindet sich das eigentliche Schwimmbad

mit einer Wasserfläche von 12,3 x 3,3 Metern.

Der Standort wurde von der Stadt Siegen zur Verfügung gestellt und entsprechend

vorbereitet. Dafür wurde nicht nur eine ebene Bodenbeschaffenheit gewährleistet, sondern

auch ein Hausanschluss für Wasser und Abwasser sowie für Strom hergestellt.

Die Betreiberfirma Praevita Siegen ist ein Tochterunternehmen von Praevita Deutschland

und hat ihren Sitz in Köln. Für die Schwimmkurse, die in der Schwimmbox angeboten

werden, können sich Interessierte online anmelden. Die Angebote für Kinder sind zu finden unter www.praevita-kids.com/kursplan/siegen, Erwachsene können sich unter www.praevita.com/kursplan-praeventionskurse/siegen informieren.

Foto: Stadt Siegen