Jugendliche auf interkulturellem Austausch: Gäste aus Zakopane im Siegener Rathaus empfangen

(wS/si) Siegen 21.08.2025 | Besuch aus der Partnerstadt: Bürgermeister Steffen Mues hat am Montag, 18. August 2025, insgesamt 25 Jugendliche aus Zakopane (Polen) und Siegen im Rathaus Oberstadt empfangen.



In seiner Begrüßung betonte Mues, wie sehr es ihn freue, dass engagierte Jugendliche dazu

beitragen, die Partnerschaft, die bereits seit 1989 besteht, lebendig zu halten: „Dieser

Austausch trägt im besten Sinne den europäischen Gedanken weiter – Freundschaften über

Grenzen hinweg zu schließen und Verständnis für andere Menschen zu entwickeln.“ Auch die

Gäste aus Polen bedankten sich für den freundlichen Empfang und überreichten

Bürgermeister Steffen Mues einen Bildband über den „Zakopane-Stil“ – ein eigener

Architekturstil, der traditionelle Holzbauweise mit modernen Elementen verbindet. Die

Jugendgruppe trug sich außerdem in das Gästebuch der Stadt ein.

In den kommenden Tagen erwartet die Gruppe ein vielfältiges Programm, bei dem vor allem

die Gemeinsamkeiten zwischen den deutschen und polnischen Teilnehmerinnen und

Teilnehmern entdeckt werden sollen. So finden neben verschiedenen Aktivitäten in Siegen –

wie zum Beispiel einem Kunstworkshop – auch ein Ausflug nach Köln und in das

Phantasialand statt. Organisiert wird der Austausch von der städtischen Arbeitsgruppe

Kinder- und Jugendförderung mit dem Ziel, die interkulturellen Fähigkeiten der jungen

Menschen zu stärken. Das Deutsch-Polnische Jugendwerk fördert die Maßnahme.



Bürgermeister Steffen Mues (links) begrüßte die Jugendgruppe aus der Siegener Partnerstadt.

Foto: Stadt Siegen