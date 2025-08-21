Jugendliche auf interkulturellem Austausch: Gäste aus Zakopane im Siegener Rathaus empfangen

(wS/si) Siegen 21.08.2025 | Besuch aus der Partnerstadt: Bürgermeister Steffen Mues hat am Montag, 18. August 2025, insgesamt 25 Jugendliche aus Zakopane (Polen) und Siegen im Rathaus Oberstadt empfangen.
In seiner Begrüßung betonte Mues, wie sehr es ihn freue, dass engagierte Jugendliche dazu
beitragen, die Partnerschaft, die bereits seit 1989 besteht, lebendig zu halten: „Dieser
Austausch trägt im besten Sinne den europäischen Gedanken weiter – Freundschaften über
Grenzen hinweg zu schließen und Verständnis für andere Menschen zu entwickeln.“ Auch die
Gäste aus Polen bedankten sich für den freundlichen Empfang und überreichten
Bürgermeister Steffen Mues einen Bildband über den „Zakopane-Stil“ – ein eigener
Architekturstil, der traditionelle Holzbauweise mit modernen Elementen verbindet. Die
Jugendgruppe trug sich außerdem in das Gästebuch der Stadt ein.
In den kommenden Tagen erwartet die Gruppe ein vielfältiges Programm, bei dem vor allem
die Gemeinsamkeiten zwischen den deutschen und polnischen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern entdeckt werden sollen. So finden neben verschiedenen Aktivitäten in Siegen –
wie zum Beispiel einem Kunstworkshop – auch ein Ausflug nach Köln und in das
Phantasialand statt. Organisiert wird der Austausch von der städtischen Arbeitsgruppe
Kinder- und Jugendförderung mit dem Ziel, die interkulturellen Fähigkeiten der jungen
Menschen zu stärken. Das Deutsch-Polnische Jugendwerk fördert die Maßnahme.
Bürgermeister Steffen Mues (links) begrüßte die Jugendgruppe aus der Siegener Partnerstadt.
Foto: Stadt Siegen