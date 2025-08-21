PRIDE in Siegen – Kundgebung am 23. August für queere Rechte weltweit

(wS/ot) Siegen 21.08.2025 | m Samstag, 23. August, findet in Siegen zum fünften Mal der PRIDE statt. Die Veranstalter erklären: „Wir wollen gemeinsam mit den Menschen in Siegen auf die Straße gehen, für eine Welt, in der alle frei sind!“

Der PRIDE in Siegen ist eine Demonstration für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transpersonen und allen queeren Menschen. Auch in diesem Jahr wird es wieder internationale Redebeiträge geben, um über die Situation von queeren Menschen außerhalb Deutschlands zu informieren.

Die Demonstration beginnt mit einer Kundgebung um 12 Uhr auf dem Jakob-Scheiner-Platz in Siegen. Das Bündnis, das den PRIDE organisiert, sieht sich in der Tradition der Aufstände im Stonewall Inn im Jahr 1969. Damals setzten sich Homosexuelle, Bisexuelle, Transpersonen und andere queere Menschen gegen willkürliche Polizeigewalt zur Wehr.

Auch 56 Jahre später sind queere Menschen oft Ziel von Diskriminierung, Gewalt und Übergriffen. Der PRIDE in Siegen will ein Zeichen setzen für Akzeptanz, Gleichberechtigung und ein respektvolles Miteinander.