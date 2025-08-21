Erste Teilbereiche der Trinkwasserleitungen werden desinfiziert

(wS/bu) Burbach 21.08.2025 | Die Burbacher Gemeindewerke konnte am späten Dienstagnachmittag in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises sowie dem Wasserverband Siegen-Wittgenstein mit der

Desinfektion eines ersten Teilbereichs der Trinkwasser-Versorgung beginnen, um der Belastung

durch den Keim Pseudomonas aeruginosa entgegenzuwirken. Aufgrund der Maßnahme kann es zu

einem wahrnehmbaren Chlorgeschmack bzw. -geruch des Wassers und an den Entnahmestellen

(Wasserhähne, Duschen etc.) kommen. Geplant ist, ab Donnerstag in den weiteren betroffenen

Versorgungszonen mit der Desinfektion zu beginnen.

Das Abkochgebot in den Ortschaften Burbach, Wahlbach, Würgendorf, Lippe und Lützeln bleibt

trotz der Desinfektionsmaßnahmen bis zum Vorliegen von zwei negativen Wasserproben bis auf

Weiteres bestehen. Die Dörfer Holzhausen, Nieder- und Oberdresselndorf sowie Gilsbach sind nicht

betroffen, da sie nicht mit der Wasserversorgung der belasteten Bereiche in Verbindung stehen.

Dennoch wurden auch hier vorsorglich Beprobungen vorgenommen.

Folgende WICHTIGE ANWEISUNGEN sind hierbei zu befolgen

Trinkwasser muss vor der Verwendung abgekocht werden für:

Trinken und alle Getränkezubereitung

Zubereitung von Speisen und Getränken (auch Abwaschen von Gemüse, Obst und Salat)

Zähneputzen

Mundspülung

Reinigung von Wunden

Spülen von Säuglings- und Kleinkindernahrung sowie Geschirr

So kochen Sie Wasser richtig ab:

Wasser sprudelnd aufkochen Mindestens 3 Minuten kochen lassen Abkühlen lassen vor Verwendung Abgekochtes Wasser max. 24 Stunden bei Raumtemperatur aufbewahren

Unbedenklich ohne Abkochen sind:

Waschmaschine

Duschen und Baden (Wasser nicht schlucken!)

Geschirrspüler bei Temperaturen über 60°C

Toilettenspülung