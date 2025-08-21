Praxis trifft Hightech: So erleben Studierende Medizin zum Anfassen

(wS/dia) Siegen 21.08.2025 | Von Künstlicher Intelligenz im OP-Saal über Kinesiotapes und vegetarisches Kochen bis hin zu Selbstverteidigung, den Umgang mit Extremsituationen und einer Nachtwanderung mit Extremsportlegende Joey Kelly: Eine Wahlfachwoche für

Medizinstudierende der Universität Bonn bot insbesondere mit den Stationen in Siegen

wertvolle Impulse und unmittelbare Einblicke in den Berufsalltag.

Ein Höhepunkt war der Kurs zum Kinesiotaping unter Leitung von Privatdozentin Dr. Anne

Carolus im Pflegebildungszentrum des Diakonie Klinikums Jung-Stilling. Die Studierenden

erfuhren, wie die bunten Tapes in der Praxis vielfach eingesetzt werden – etwa zur

Unterstützung von Muskeln und Gelenken oder zur Linderung von Schmerzen. „Das Tapen

wird von Patienten sehr gut angenommen, gerade in Situationen, in denen eine Operation

nicht möglich oder nicht mehr sinnvoll ist“, erklärte die leitende Oberärztin.

Im Anschluss daran ging es kulinarisch weiter: In der Cafeteria-Küche der Uni Siegen wurde

gemeinsam ein vegetarisches Menü zubereitet. Küchenchef Sebastian Deuster betonte mit

einem Augenzwinkern: „Wer im OP klar denken will, muss auch gut essen.“

Zuvor waren die angehenden Mediziner im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in die Welt der

Künstlichen Intelligenz in der Neurochirurgie eingetaucht. Unter Leitung von Oberarzt Dr.

Murat Yavuz wurde demonstriert, wie KI bereits heute millimetergenaue 3-D-Modelle des

Gehirns erstellt, pathologische Strukturen sichtbar werden lässt und als Augmented Reality

in den Operationssaal projiziert. „Die Technik hilft uns, Risiken zu minimieren und

Operationen planbar und damit sicherer zu machen“, betonte Dr. Yavuz.

Ärzte sehen sich im Berufsalltag häufig Extremsituationen gegenüber. Im Rahmen eines

Kurses wurden die Studierenden auf den Umgang damit vorbereitet. Nach praxisnahen

Deeskalationsübungen folgte ein intensives Krav-Maga-Training. Das moderne israelische

Selbstverteidigungssystem vereint effiziente Schlag-, Tritt- und Grifftechniken sowie

Hebelfertigkeiten und Bodenkampf. Dabei gilt es stets, Gewalt durch vorbeugendes

Verhalten zu verhindern oder ihr aus dem Weg zu gehen. Trainerin Nina Weyand machte

deutlich: „Unser Ziel ist, dass die Teilnehmenden im Ernstfall automatisch richtig reagieren –

egal, wie groß der Gegner ist.“

Auch an den weiteren Veranstaltungsorten Bonn, Lohmar und Bochum erwartete die

Studierenden ein abwechslungsreiches Programm: von sanfter Medizin und

Lasertechnologien über Medizinrecht bis hin zu einer Nachtwanderung mit Outdoor-

Übernachtung mit dem Extremsportler Joey Kelly.

Die inhaltliche Verantwortung für das Programm lag bei Professor Dr. Veit Braun, Chefarzt

der Neurochirurgie am Diakonie Klinikum Jung-Stilling, das als akademisches

Lehrkrankenhaus der Uni Bonn maßgeblich zur praxisnahen medizinischen Ausbildung

beiträgt.

Medizinstudierende der Universität Bonn üben den Einsatz von Kinesiotapes im Kurs mit PD Dr. Anne Carolus am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen. Foto: Diakonie in Südwestfalen