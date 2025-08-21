News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Wassersauger für die Feuerwehreinheit Würgendorf

21. August 20255
(wS/bu) Burbach – Würgendorf 21.08.2025 | Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Würgendorf konnte dank der Unterstützung der Sparkasse Burbach-Neunkirchen die Anschaffung eines Wassersaugers ATTIX 751-71 (Feuerwehrsauger) realisieren.
Durch unwetterbedingte Ereignisse wie z.B. Starkregen, gilt es oftmals gleich mehrere Einsatzstellen parallel abzuarbeiten. Um die Einsatzabarbeitung bei den hilfesuchenden Bürgerinnen und Bürger effizienter gewährleisten zu können ist der neue Wassersauger eine wertvolle Hilfe.
Verlastet auf einem bereits bestehenden Rollcontainer für „Unwetterereignisse“ kann der Wassersauger auf dem Gerätewagen-Logistik der Feuerwehr an die jeweilige Einsatzstellen transportiert werden.

Sparkassenvorstand Christian Roth (2.v.r.) war bei der Übergabe des Wassersaugers an die Einheit Würgendorf durch den Förderverein dabei. Foto: Förderverein Feuerwehr Würgendorf.

