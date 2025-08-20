Zwei neue Fahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr in Burbach

(wS/bu) Burbach 20.08.2025 | Die Freiwillige Feuerwehr Burbach begrüßt zwei „Neuzugänge“. Die Wehrführung wird ab sofort in einem neuen Kommandowagen zu Einsätzen fahren. Darüber hinaus wurde der Einheit Würgendorf ein Gerätewagen Absicherung (Gw Abs) von Bürgermeister Christoph Ewers offiziell am Feuerwehrgerätehaus in Würgendorf übergeben. Insgesamt investierte die Gemeinde 143.000 Euro in die beiden Fahrzeuge.

Der neue Gerätewagen Absicherung ersetzt das bisherige Fahrzeug aus dem Jahr 2009. Der zum Mannschaftstransportwagen ausgebaute VW T6.1 hat Platz für acht Personen. Er verfügt über einen 160 PS starken Dieselmotor (Euro-Norm 6) und 4×4 Allrad-Antrieb mit langem Radstand. Das

zulässige Gesamtgewicht liegt bei 3.430 Kilo. Das Fahrzeug verfügt neben den technischen

Ausstattungen wie Klimaanlage, Rückfahrkamera und Zusatzheizung über einen

feuerwehrspezifischen Ausbau mit u. a. digitaler Funkanlage, Frontblitzern, Signalwarnanlage in

LED-Technik, Rollcontainer mit Absperrmaterialien und einem Klapptisch. Darüber hinaus ist das

Fahrzeug mit einer LED Warntafel Wenipol 2 von Nissen ausgestattet. Mit dem Umbau des

Neuwagens war die Firma ACO Hohlfeld Feuerwehr Schmiede in Bautzen beauftragt. Das Fahrzeug

mit dem Rufnamen Florian Burbach 9 GW-Abs ist u.a. mit 4 digitalen Handsprechfunkgeräte, 4

Handleuchten, einem Führungslicht aus Blitzleuchten, einem Rettungsrucksack, Pylonen und einiges

mehr beladen. Allein dieses Fahrzeug kostet rund 86.000 Euro.



Die Wehrführung ist nun mit einem Hyundai Tuscon Plug-in-Hybrid mit Allradantrieb unterwegs. Der

Wagen wurde mit einer Sondersignalanlage sowie Frontblitzern und moderner Digitalfunktechnik

ausgestattet. Der bisherige Kommandowagen ist weiter im Einsatz als Fahrzeug für den

diensthabenden Einsatzleiter des neu eingeführten Bereitschaftsdienstes (B-Dienstes). Die

Anschaffungskosten des Fahrzeugs belaufen sich auf ca. 57.000 Euro.

„Mobilität und Flexibilität sind wichtige Eigenschaften einer leistungsfähigen Feuerwehr. Mit den

beiden Neufahrzeugen haben wir beides weiterhin sichergestellt“, betont Bürgermeister Christoph

Ewers. „Als Gemeinde wollen wir die Kameradinnen und Kameraden in ihrem unschätzbaren Dienst

an den Bürgerinnen und Bürgern so gut wie möglich unterstützen. Ein moderner Fuhrpark gehört

dazu. Daher freue ich mich, der Wehrleitung die Schlüssel der beiden Fahrzeuge übergeben zu

dürfen.“ Thorsten Schneider, Leiter der Feuerwehr, und Würgendorfs Einheitsführer Benjamin

Scholl bedankten sich beim Rat und der Verwaltung für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit, ehe sie den rund 40 Kameradinnen und Kameraden sowie den Gästen aus der

Politik die neuen Fahrzeuge vorstellten. Auch Vertreter der Feuerwehr Haiger schauten sich die

Wagen an. Die Wehren Burbach und Haiger arbeiten bei Einsätzen auf der Autobahn eng zusammen.

Und beide Fahrzeuge werden häufig auf der A 45 im Einsatz sein, prognostizierte Benjamin Scholl.

Der Gerätewagen verfügt über eine umfangreiche Ausstattung, darunter eine digitale Verkehrswarnanzeige.

Bürgermeister Christoph Ewers (2.v.l.) übergab dem Leiter der Burbacher Feuerwehr, Thorsten Schneider (3.v.l.), die Schlüssel zum neuen Kommandowagen. Auch der neue Gerätewagen für Würgendorf wurde offiziell in den Dienst gestellt. Benjamin Scholl (l.) und Tobias Schmidt (r.) von der Wehrführung freuten sich ebenfalls über die „Neuzugänge“. Fotos: Gemeinde Burbach