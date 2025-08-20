Wahlbenachrichtigungen werden zugestellt – Briefwahl kann beantragt werden

(wS/hi) Hilchenbach 20.08.2025 | Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen steht vor der Tür. Auch in Hilchenbach laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Am Sonntag, 14. September, werden die Landrätin, beziehungsweise der Landrat, und die Mitglieder des Kreistages Siegen-Wittgenstein sowie der Bürgermeister und der Rat der Stadt Hilchenbach gewählt.



Außerdem findet am Sonntag, 28. September, bei Bedarf eine Stichwahl für die Landrätin, beziehungsweise den Landrat, statt.

Damit jeder rechtzeitig sein Kreuzchen machen kann, wurden die Wahlbenachrichtigungen versendet und sollten innerhalb der nächsten Tage in den Hilchenbacher Briefkästen landen. Nach Eingang der Wahlbenachrichtigung kann auch die Briefwahl beantragt werden. Hierbei können auch bereits die notwendigen Unterlagen für eine eventuelle Stichwahl angefordert werden.

Auf einen schriftlichen Antrag hin, der auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder im Internet unter www.hilchenbach.de zu finden ist, erhalten die Bürger von der Stadt Hilchenbach einen Wahlschein sowie dazugehörende Briefumschläge.

Der Online-Briefwahlantrag steht bis Freitag, 12. September, 15:00 Uhr, zur Verfügung, da nur bis zu diesem Zeitpunkt eine rechtzeitige Versendung sichergestellt werden kann.

Alternativ können die Briefwahlunterlagen auch persönlich im Ratssaal der Stadt Hilchenbach abgeholt werden. Mitzubringen sind die Wahlbenachrichtigung und der Personalausweis, da die Daten mit dem Wählerverzeichnis abgeglichen werden.

Diese Möglichkeit besteht bis Freitag, 12. September, 18:00 Uhr.

Die Ausnahme: Bei einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung werden Wahlscheinanträge noch am Wahltag, 14. September, von 8:00 bis 15:00 Uhr entgegengenommen.



Die Wahlbriefe müssen spätestens am Sonntag, 14. September, bis 16:00 Uhr bei der Stadt Hilchenbach eingehen.

Das Wahlbüro der Stadt Hilchenbach ist zu den gewohnten Öffnungszeiten der Stadtverwaltung, montags und donnerstags von 8:30 bis 16:00 Uhr, mittwochs von 8:30 bis 18:00 Uhr und dienstags und freitags von 8:30 bis 12:00 Uhr geöffnet. Am Freitag vor der Wahl ist das Büro, wie oben beschrieben, länger geöffnet.



Die Briefwahlunterlagen können auch im Hilchenbacher Ratssaal abgeholt werden: Mitarbeiterin Selina Fiedler händigt einem Hilchenbacher Bürger die notwendigen Dokumente aus.

