„Gemeinsam statt einsam“ – Unterwegs mit Miniponys

(wS/dia) Siegen 22.08.2025 | Spazieren gehen mit tierischer Gesellschaft: In diesen Genuss durften rund 20 Teilnehmer der Veranstaltungsreihe „Gemeinsam statt einsam“ der Sozialen Dienste der Diakonie in Südwestfalen kommen.

Die Sozialen Dienste laden alle zwei Monate zu einer gemeinsamen Aktivität ein. Zusammen mit Tanja Ebbinghaus und ihren zwei Miniponys Diego und Cameo spazierten sie einen Rundweg durch das idyllische Tal in Buchen entlang- vorbei an Kuhweiden und Obstbäumen, welche ein perfektes Schattenplätzchen für Pausen boten. Jeder, der sich traute, durfte die Ponys auch eine Zeit lang selber führen.

Dabei standen Tanja Ebbinghaus und ihre Helfer allen Teilnehmern unterstützend zur Seite. Der Nachmittag endete wie immer mit Kaffee und Tee aus dem Kofferraum. Der nächste Spaziertermin findet am 7. Oktober statt, das Ziel steht aber noch nicht fest.

Wer weitere Informationen benötigt, kann sich unter Telefon 0151/6265 5785 oder unter Telefon 0151/1211 6183 melden.

Die Sozialen Dienste der Diakonie in Südwestfalen luden wieder zur Reihe „Gemeinsam statt einsam“ ein.