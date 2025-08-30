Kreisjugendtag 2025: Sportjugend Siegen-Wittgenstein lädt nach Netphen ein

(wS/si) Siegen – Netphen 30.08.2025 | Die Sportjugend im Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V. veranstaltet am Freitag, den 12. September 2025, ihren diesjährigen Kreisjugendtag. Die Veranstaltung findet ab 17:00 Uhr im Aktiv-Zentrum des TVE Netphen in der Haardtstraße 65 statt.

Die Sportjugend hat sich, ähnlich wie beim erfolgreichen Format von 2023, auch in diesem Jahr wieder für eine aktive Netzwerkphase entschieden. Bereits ab 17:00 Uhr gibt es einen kleinen Imbiss und die Möglichkeit, sich mit Vertreterinnen und Vertretern der Sportjugend sowie anderer Sportvereine auszutauschen und erste Informationen zu sammeln.

Der parlamentarische Teil des Kreisjugendtages beginnt um 18:00 Uhr. Neben den turnusmäßigen Berichten und den Neuwahlen des Jugendvorstandes steht ein spannendes Rahmenprogramm auf der Tagesordnung. Daniel Ruiz, Fachkraft für Kinder- und Jugendsportentwicklung beim Kreissportbund, betont: „Unser diesjähriger Gastgeber, der TVE Netphen, wird sich und seine Arbeitsfelder näher vorstellen.“ Dabei soll es unter anderem um den Einsatz von hauptamtlichen Kräften im Verein gehen. Ein weiteres Highlight ist der Vortrag von Jannis Clemens vom Landessportbund NRW zum Thema Inklusion im Sport. Auch hier kann der TVE Netphen mit Best-Practice-Beispielen aufwarten.

Wichtige Informationen zur Wahl und Anmeldung Die Sportjugend weist darauf hin, dass bei den anstehenden Vorstandswahlen jeder im Kreissportbund vertretene Sportverein eine Stimme hat. Die Vereine werden gebeten, mindestens eine Vertretung zu entsenden. Es können auch mehrere Vertreterinnen und Vertreter eines Vereins teilnehmen, die gemeinsam eine Stimme abgeben. Besonders willkommen sind Jugendliche und sogenannte J-Teams.

Der Geschäftsbericht 2025 kann auf der Webseite des Kreissportbundes unter www.ksb-siwi.de/wir/sportjugend/kreisjugendtag eingesehen werden.

Für eine bessere Planung bittet die Sportjugend um eine Anmeldung bis zum 5. September 2025. Anmeldungen können per E-Mail an ruiz@ksb-siwi.de oder telefonisch unter 0271/33888-572 eingereicht werden. Anträge oder Änderungswünsche zur Tagesordnung sind ebenfalls bis zu diesem Datum einzureichen.

Die Tagesordnungspunkte umfassen unter anderem die Berichte des Jugendvorstandes, die Neuwahlen, Anträge und die Informationsphase zu den Themen Inklusion und dem TVE Netphen.

Die Sportjugend Siegen-Wittgenstein freut sich auf eine rege Teilnahme und einen erfolgreichen Kreisjugendtag!

