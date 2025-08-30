Abschied in Harmonie: Accentus Vocalis beendet seine Reise mit Choral Evensong

(wS/bc) Siegen 30.08.2025 | Der Choral Evensong ist ein musikalisches Abendgebet aus der anglikanischen Tradition. Im Mittelpunkt steht feierliche Chormusik – Psalmen, biblische Lobgesänge und freie Chorwerke laden zur inneren Sammlung und stillen Begegnung mit dem Göttlichen ein.

Den musikalischen Teil gestaltet der Kammerchor accentus vocalis unter der Leitung von Kantor Peter Scholl gemeinsam mit Helga Maria Lange an der Orgel. Der ambitionierte Chor, bestehend aus Laiensänger*innen und Musikstudierenden aus dem Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus, ist bekannt für ausdrucksstarke A-cappella-Programme von der Renaissance bis zur Moderne. Die Liturgie wird von Superintendentin Kerstin Grünert gehalten.

Mit diesem Evensong endet die aktive Zeit von accentus vocalis. Der Chor verabschiedet sich am Sonntag den 7. September um 18.00 Uhr in der Martinikirche Siegen nach erfüllten musikalischen Jahren von seinem Publikum. Der Eintritt ist frei – Spenden werden erbeten.

Foto: Kammerchor Accentus Vocalis





? 👉







