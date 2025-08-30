Wasserbüffelbingo lockt zahlreiche Besucher nach Hainchen

(wS/red) Netphen 30.08.2025 | Am 23. August herrschte reges Treiben unterhalb des Bürgerhauses: Der Männergesangverein Concordia lud bereits zum fünften Mal zum traditionellen Wasserbüffelbingo ein. Bei strahlendem Sommerwetter hatten die Organisatoren den Bereich rund um das Bürgerhaus in einen stimmungsvollen Festplatz verwandelt und boten den Gästen einen unterhaltsamen Nachmittag.

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Schon ab 13 Uhr konnten sich die Besucher mit Currywurst, Pommes oder Crêpes stärken. Später am Nachmittag lockte zudem eine reichhaltige Kuchentafel.

Im Mittelpunkt standen wie gewohnt die beiden Wasserbüffel Elli und Franziska. Geduldig beobachteten die Zuschauer das Geschehen auf dem Spielfeld, bis die Tiere schließlich ihre „Glücksnummern“ bestimmten. Die Spannung wurde zusätzlich durch eine Tombola mit attraktiven Preisen gesteigert, bevor der 1. Vorsitzende Christian Balling schließlich die Gewinnerplätze des Bingospiels bekanntgab.

Mit zahlreichen Besuchern, bester Stimmung und zufriedenen Organisatoren erwies sich das Wasserbüffelbingo erneut als voller Erfolg. Der MGV Concordia blickt daher schon jetzt mit Vorfreude auf die nächste Auflage im kommenden Jahr.

Fotos: MGV Concordia Hainchen e.V