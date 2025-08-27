Mann fährt in Hilchenbach zwei Fußgänger an – U-Haftbefehl erlassen

(wS/hi) Hilchenbach 27.08.2025 | Wie bereits berichtet, fuhr ein 45-jähriger Mann am Montagabend (25.08.2025) in Hilchenbach mit seinem BMW zwei Männer an und verletzte sie dabei.



Auf Antrag der Siegener Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl wegen des versuchten Totschlags gegen den 45-Jährigen.



Noch am Abend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.