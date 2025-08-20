Mehrere Versammlungen führen am 23. August 2025 zur Sperrung der Hilchenbacher Dammstraße

(wS/hi) Hilchenbach 20.08.2025 | Am Samstag, 23. August, wird, wie bei vergangenen Versammlungen, in der Hilchenbacher Stadtmitte die Dammstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Ebenso betroffen sind hier die öffentlichen Parkflächen in der Dammstraße.

Die Sperrung beginnt am Samstag, 23. August, um 7:00 Uhr und endet am Sonntag, August, um 7:00 Uhr. In dieser Zeit darf die Straße nicht befahren und es darf dort auch nicht geparkt werden.



Die betroffenen Anwohnenden, die die Stadtverwaltung mit dieser Pressemitteilung ebenfalls informiert, sollten ihre Fahrzeuge, sofern im entsprechenden Zeitraum benötigt, zeitlich vor der Sperrung außerhalb abstellen.

Diese Maßnahme wird sowohl durch die Ordnungsbehörde als auch durch die Polizei begleitet.

Die Stadt Hilchenbach bittet um Verständnis für die mit den Versammlungen einhergehenden Beeinträchtigungen.

Foto: Archiv wirSiegen.de

