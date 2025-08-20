Diakonie Klinikum Siegen erhält höchstes Gütesiegel für Händehygiene

(wS/dia) Siegen 20.08.2025 | Das Diakonie Klinikum Siegen erreicht das höchste Level bei der bundesweiten Initiative „Aktion

Saubere Hände“ und erfüllt damit nachweislich die höchsten Hygieneanforderungen im Bereich der Händedesinfektion 1 .

Das neue Gütesiegel ist ein Indikator für einen besonders sorgfältigen Umgang mit diesem Thema, Tatsache, die direkte Auswirkung auf die Behandlung von Patienten und deren Sicherheit hat. In Nordrhein-Westfalen besitzen 32 Kliniken dieses Prädikat, damit ist das Diakonie Klinikum neben der DRK-Kinderklinik Siegen nun die zweite Klinik in Siegen-Wittgenstein mit dieser Auszeichnung 2 .

Die Zertifizierung dazu ist ein aufwendiges Verfahren, in allen Bereichen des Klinikums werden hygienische Vorgaben und deren Umsetzung sehr genau überprüft. Die komplexen Abläufe/Maßnahmen und deren täglichen Anwendung oder die erforderlichen Schulungen und Fortbildungen des Klinikpersonals sind hier Gegenstand der Prüfung. Der Verbrauch von Desinfektionsmitteln wird ebenfalls überprüft, auch die stationsbezogenen Compliance- Beobachtungen in der Händedesinfektion, die durch die Hygienefachkräfte, hygienebeauftragte Pflegekräfte und Ärzte des Krankenhauses durchgeführt werden, werden genauestens unter die Lupe genommen.

Um für das Thema zu sensibilisieren, ist jährlich ein Aktionstag vorgesehen, dieser wurde dieses Jahr im Juli an beiden Standorten (Jung-Stilling und Bethesda) durchgeführt. Die Resonanz dazu war sehr groß, viele Mitarbeiter des Klinikums nahmen daran teil.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir zu den Krankenhäusern gehören, die erwiesenermaßen höchste hygienische Anforderungen in der Patientenversorgung erfüllen“, freut sich Prof. Dr. med. Tanislav der Ärztlicher Direktor des Diakonie Klinikums. „Unser Dank geht an alle Mitarbeitenden im unseren Klinikum, die in Ihrer täglichen Arbeit diesen hohen Standard leben“. Der leitende Arzt der Krankenhaushygiene des Klinikums, Thomas El Ansari, hebt die starke Leistung seines Hygieneteams hervor, „ohne dieses Team hätten wir das nicht geschafft“. Er weist auch auf die sehr gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung des Klinikums hin: „Bei unserer Geschäftsführung hat das Thema Hygiene einen sehr hohen Stellenwert“.

Foto: Diakonie Siegen

