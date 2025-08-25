Mit einem tollen Ausblick über den Kreis: Acht neue organisatorische Leiter und erstmals eine Leiterin bestellt

(wS/si) Siegen – Hilchenbach 25.08.2025 | Bei Einsätzen mit einer Vielzahl von Verletzen oder Erkrankten müssen Einsatzkräfte die Versorgung der Patienten, die Transporte in Krankenhäuser und die Krankenhausmeldungen organisieren. Das ist die Aufgabe der Organisatorischen Leitung Rettungsdienst. Die Funktion ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr besetzt.

Nach einem Auswahlverfahren mit mehreren Stationen hat der Kreis jetzt acht neue organisatorische Leiter und erstmals eine organisatorische Leiterin bestellt. Die Ernennung und Urkundenübergabe fand auf dem Gillerbergturm in Hilchenbach statt.



„Unsere neuen organisatorischen Leitungen erfüllen in Zukunft wichtige Aufgaben, die dem Rettungsdienst die Arbeit erleichtern. Ich bin froh, dass wir die Urkundenübergabe vor so einer würdigen Kulisse durchführen konnten“, sagt Landrat Andreas Müller. Auch einige langjährige organisatorische Leiter waren bei der Urkundenübergabe dabei. Sie konnten jetzt Laura Kölling, Florian Bochert, Christian Heide, Manuel Klein, Sebastian Kulle, Marcel Kring, Johannes Schnell, Lorenz Schneider und Christian Wagner in ihrem Team willkommen heißen. „Ich möchte mich bei der neuen Organisatorischen Leiterin und den acht neuen Organisatorischen Leitern herzlich bedanken, dass sie diese wichtige Aufgabe übernehmen“, so der Landrat.



Fotos: Jonas Sobotka