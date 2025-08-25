Vorplanung beginnt im Sommer: Nadelbäume für Adventszeit gesucht

(wS/si) Siegen 25.08.2025 | Trotz der Sommerzeit plant die städtische Grünflächenabteilung schon jetzt für die Winterzeit. Auch in diesem Jahr werden in einigen Wochen wieder geeignete Tannen oder Fichten benötigt, um sie als Weihnachtsbäume an markanten Stellen im Stadtgebiet aufzustellen. Ideal sind einzelstehende Nadelbäume mit einer maximalen Höhe von zehn Metern. Außerdem muss eine Zufahrtsmöglichkeit für einen LKW gegeben sein. Das Fällen und Abholen der Bäume ist für Bürgerinnen und Bürger kostenlos.

Die Weihnachtsbäume sollen pünktlich zu Beginn der Adventszeit aufgestellt werden. Da die Fällung der Bäume im Vorfeld von der Grünflächenabteilung geplant, organisiert und durchgeführt werden muss, ist eine gewisse Vorlaufzeit nötig.

Bürgerinnen und Bürger, die Nadelbäume abgeben möchten, können sich bei der Verwaltung melden. Weitere Informationen werden unter der Telefonnummer (0271) 404-4805 oder per E-Mail an gruenflaechen@siegen.de erteilt.