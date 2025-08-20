Nach Diebstahl einer Geldbörse: Polizei sucht mit diesen Fotos nach drei Täterinnen

(wS/ots) Siegen 20.08.2025 | Am 28. Februar 2025 ist einer damals 73-jährigen Frau in einer Drogerie in der Bismarckstraße in Weidenau die Geldbörse gestohlen worden.
Die Seniorin wurde zur Tatzeit gegen 18 Uhr von einer unbekannten Täterin angesprochen und abgelenkt. Parallel nutzte eine zweite Täterin die Möglichkeit und entwendete das Portemonnaie aus einem Stoffbeutel der 73 Jährigen. Eine dritte Frau stand während der Tat Schmiere.
Nun sucht die Polizei mit Bildern der Überwachungskamera nach den Täterinnen.
Die Bilder und eine Beschreibung der Frauen sind über folgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abzurufen: https://polizei.nrw/fahndung/178024
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.
Tatverdächtige 1
- weiblich
- athletische Figur
- hellbraunes Haar
- braune Augenfarbe
- ca. 170 cm groß
- schwarze Herbst- / Winterjacke , schwarze Hose, weiße Sneaker
Tatverdächtige 2
- weiblich
- schlanke Figur
- blondes Haar
- braune Augenfarbe
- ca. 170 cm groß
- Weiße Jacke mit Pelzkragen, grünes Shirt, schwarze Lederhose, schwarze Sneaker
Tatverdächtige3
- kräftige Figur
- schwarzes Haar
- braune Augenfarbe
- grüner Kapuzenmantel ohne Ärmel, weißer Kapuzenpullover, weiße Hosen, weiße Sportschuhe
Wer kann Angaben zu der Identität der abgebildeten Tatverdächtigen machen?
