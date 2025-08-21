News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Polizei sucht mit Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger

21. August 20251k
(wS/ots) Wilnsdorf – Siegen 21.08.2025 | Die Polizei in Siegen sucht derzeit nach einer 12-Jährigen, die seit dem 12. August vermisst wird. An diesem Tag war das Mädchen nicht nach Hause zurückgekehrt. Ursprünglich sollte sie in Geisweid einen Bus nehmen, um in Richtung ihres Wohnortes in Wilnsdorf zu fahren. Es ist davon auszugehen, dass sich die 12-Jährige bewusst aus ihrem gewohnten Lebensumfeld entfernt hat. In der Nacht vom 13. auf den 14. August ist die 12-Jährige möglicherweise im Bereich der Wiesenstraße in Siegen gesehen worden.

Die folgenden Ermittlungen der Kriminalpolizei verliefen negativ. Da weitere Anlaufstellen nicht bekannt sind, sucht die Polizei nun mit Fotos nach dem Mädchen. Die Fotos sowie eine Personenbeschreibung können im Fahndungsportal unter folgendem Link abgerufen werden:

Wer kann Angaben zu dem aktuellen Aufenthaltsort des Kindes machen?

https://polizei.nrw/fahndung/178172

Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.

Öffentlichkeitsfahndung
