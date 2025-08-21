Unterhalb Gesamtschule Am Schießberg: Frischer Asphalt für „Im Söntchen“ in Sommerferien

(wS/si) Siegen 21.08.2025 | Die Baumaschinen sind angerückt, der Asphalt ist aufgetragen: Die Straße „Im Söntchen“ in Geisweid unterhalb der Gesamtschule Am Schießberg wird derzeit frisch saniert. Auf rund 350 Metern wird die Asphaltdecke erneuert. Bürgermeister Steffen Mues hat sich jetzt (Montag, 18. August) zusammen mit den zuständigen Projektleiterinnen Alexa Kreutz und Carina Stroh von der Straßen- und Verkehrsabteilung vor Ort ein Bild von den Bauarbeiten gemacht. Da die Straße die Hauptzufahrt für die Gesamtschule Am Schießberg ist, fand die Maßnahme in den Sommerferien statt und wurde bis Ferienende abgeschlossen.

Bürgermeister Steffen Mues: „Wir investieren ganz gezielt auch in kleinere Straßen, die eine wichtige Rolle spielen. Nach der Otto-Brenner-Straße in Geisweid oder dem Seelbacher Weg in Trupbach setzen wir mit der Sanierung ,Im Söntchen‘ ein weiteres Zeichen dafür, dass uns der Zustand des gesamten Straßennetzes wichtig ist.“ Die Abschlussrechnung für diese Maßnahme liegt bei rund 93.000 Euro.

Zuerst fräste die Fachfirma die alte Fahrbahnschicht ab, dann wurde die knapp vier Zentimeter dicke Asphaltschicht aufgetragen. Zusätzlich werden kleinere Arbeiten an der Rinne am Fahrbahnrand durchgeführt. „Es ist uns gelungen, durch die Nutzung der Ferienzeit den Betrieb der Schule am Schießberg nicht zu stören“, sagte Mues.

Während die Arbeiten „Im Söntchen“ kurz vor dem Abschluss stehen und die Otto-Brenner-Straße wie der Seelbacher Weg abgeschlossen sind, fangen die nächsten geplanten Sanierungen von Nebenstraßen demnächst an: unter anderem in Weidenau in der Straße „Am Eichenhang“ und in der Allensteiner Straße am Fischbacherberg. Auch bei diesen beiden Straßen wird die Asphaltdecke erneuert.

Für die anstehende Sanierung der Buchener Straße/Kohlenbergstraße in Buchen sowie der Straße „Zum Wildgehege“ in Geisweid haben die Ausschreibungsverfahren begonnen. Insgesamt wurden für diese sieben Straßenbaumaßnahmen über 3,5 Mio. Euro in diesem Jahr investiert oder sind schon verplant. Für den Straßenbau und die Straßensanierung sind im aktuellen Haushaltsjahr insgesamt mehr als 14 Millionen Euro eingeplant.

Alexa Kreutz (l.) und Carina Stroh von der Abteilung Straße und Verkehr mit Bürgermeister Steffen Mues vor Ort „Im Söntchen“. Foto: Stadt Siegen