B480: Deckenerneuerung in Bad Berleburg vorzeitig abgeschlossen – Fertigstellung am Freitag (22.08.)

21. August 20251
(wS/str) Bad Berleburg 21.08.2025 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen informiert, dass die Deckenerneuerung der B480 auf dem Teilstück zwischen der Einmündung L719 und dem Einmündungsbereich B236 Albrechtsplatz planmäßig vorzeitig abgeschlossen wird. Die Bauarbeiten enden etwa 1,5 Wochen früher als ursprünglich geplant – noch vor dem Ende der Sommerferien am 22. August 2025.

Für die Erneuerung wurden rund 6.200 Tonnen Asphaltmischgut verbaut. Die Strecke diente zudem als Erprobungsstrecke für temperaturabgesenkten Asphalt, der in Kombination mit modernisierten Einbaugeräten zu einer deutlichen Reduktion von Dämpfen und Aerosolen führt. Dies verbessert die Arbeitsbedingungen für die Bauarbeiter und reduziert gleichzeitig die Emissionen.

Darüber hinaus sorgt die Absenkung der Verarbeitungstemperatur für einen geringeren Energieverbrauch und eine Senkung der CO₂-Emissionen, was einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz darstellt.

Straßen.NRW bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmenden für die Geduld.

