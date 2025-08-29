Siegener Stadtfest 2025 – Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein leistet mit starken Kräften wichtigen Beitrag zur Sicherheit

(wS/ots) Siegen 29.08.2025 | Schon seit Tagen laufen in der Siegener Innenstadt die Vorbereitungen auf das diesjährige Stadtfest. Am Abend erfolgt die offizielle Eröffnung der dreitägigen Feierlichkeiten. Dieses Jahr läuft das Stadtfest unter dem Motto: „Für Zusammenhalt und Demokratie.“ Die Stadt Siegen rechnet erneut mit rund 100.000 Besucherinnen und Besuchern. Auch die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein ist an allen Tagen mit starken Kräften im Einsatz, um den Veranstalter im Rahmen des gemeinsamen Sicherheitskonzeptes zu unterstützen und einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Gäste zu leisten.

Am Freitagmittag haben sich der Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde Andreas Müller und Abteilungsleiter der Polizei, Leitender Polizeidirektor Klaus Bunse einen ersten Eindruck verschafft. Gemeinsam mit eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizei waren sie auf dem Veranstaltungsgelände unterwegs. „Die Polizei ist auf alle Eventualitäten vorbereitet. Bereits im Vorfeld standen wir der Stadt Siegen als Veranstalter bei der Erarbeitung des Sicherheitskonzepts beratend zur Seite, so-dass wir gemeinsam gut für die nächsten Tage gerüstet sind, auch wenn es bei Veranstaltungen in dieser Größenordnung immer eine abstrakte Gefährdungslage gibt“, so der Land-rat.

„Tag und Nacht sind wir für die Bürgerinnen und Bürger mit starken Kräften im Einsatz. Wir sind während des Stadtfests auf dem Veranstaltungsgelände und in den Räumen des Treffpunkts Sicherheit ansprechbar“, ergänzt der Abteilungsleiter, Leitender Polizeidirektor Klaus Bunse.

Die Polizei wird bis Sonntagabend mit uniformierten und zivilen Kräften in der Siegener Unter- und Oberstadt unterwegs sein. Der Treffpunkt Sicherheit über dem Cafe Extrablatt wird heute (29.08.2025) bis 04:00 Uhr, Samstag (30.08.2025) von 11:00 Uhr bis 04:00 Uhr und Sonntag (31.08.2025) von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr besetzt sein.

Auf dem Bild von links nach rechts zu sehen: Leitender Polizeidirektor und Abteilungsleiter Klaus Bunse, Polizeikommissarin Sara Seelbach, Polizeikommissar Lukas Ruitz, Polizeikommissar Jesper Schnier und Landrat und Behördenleiter Andreas Müller