Unbekannte brechen zwei Fahrzeuge auf – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 29.08.2025 | Zwischen Freitagnachmittag (22.08.2025) und Donnerstagmorgen (28.08.2025) sind zwei Firmenfahrzeuge einer Firma in der Marienhütte aufgebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein, um ins Innere der Fahrzeuge zu gelangen. Dort rissen sie Teile der Innenverkleidung heraus.

Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie anschließend hochwertige Arbeitsmaschinen. Der Gesamtbeuteschaden ist bislang nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Siegener Kriminalkommissariats. An beiden Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen nach ein Gesamtsachschaden von ca. 8000 Euro. Ob die Tat in Zusammenhang mit den Fahrzeugaufbrüchen der vergangenen Tage steht, ist derzeit noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.