Testspiel TuS Ferndorf vs. Eulen Ludwigshafen, das Kräftemessen vor der großen Bühne

(wS/Red) Kreuztal, 20.08.2025 | Eulen-Alarm in der Stählerwiese – Ferndorf testet ein letztes Mal

Die Liga scharrt mit den Hufen. Weihnachten ist noch fern, doch der Saisonstart der 2. Handball-Bundesliga steht kurz bevor. Nur noch elfmal schlafen, dann ist endlich Handballtag!

Aber halt, da war doch noch was, richtig, da war doch noch ein letztes Testspiel zur Vorbereitung auf eine sicherlich harte und hoffentlich spannende Zweitligasaison. Möge sie genauso spannend sein, wie die letzte und es wäre schön, wenn Ceven und seine Jungs schon ein paar Spieltage vor Saisonende wüssten, wohin die Reise geht. Die abgelaufene Saison zerrte doch schon ganz schön an den Nerven.

Ferndorf nimmt sein Lazarett-Quartett nach letztem Stand der Dinge mit rüber in die neue Saison, denn Fabian Hecker, Jonas Wilde, Fynn Herzig und Philip Würz werden wohl weiterhin fehlen. Das heißt, auf Rechtsaußen werden weiterhin Marvin Mundus oder ein Kreisläufer Josip Eres entlasten und Jonas Wilde wird evtl. von Jannis Michel vertreten werden, der ja schon in einem Testspiel einen glänzenden Einstand gegeben hat.

Ob es am Ende Jannis oder doch Alexander Graf aus der 2. Mannschaft sein wird, entscheidet sich kurzfristig. Das hängt auch davon ab, welchen Spielplan die Zweite von Ferndorf hat, denn dann stünde Alexander Graf nicht zur Verfügung, seine Mannschaft hätte Priorität. „Wie die Konstellation am ersten Spieltag aussieht, wird noch entschieden. Das bespreche ich mit Jannis am Ende gemeinsam“, so Ceven Klatt. Über Alexander Graf sagt er: „Alex hat bislang einen guten Eindruck gemacht. Deshalb schauen wir, ob die Aufgabe am Ende von Jannis oder Alex übernommen wird. Das letzte Vorbereitungsspiel ist endlich mal ein Heimspiel für Ceven und seine Jungs und auch die TuS-Fans wird es freuen, die Mannschaft und natürlich auch die neuen Spieler in Action zu sehen.

Ceven: Das zurückliegende Trainingslager ist gut verlaufen, es gab keine Verletzungen. Wir haben noch ein Stück weit das Spiel gegen TUSEM Essen aufgearbeitet und haben besprochen, was gut und was weniger gut war. Jetzt sind wir wieder ein Stück weiter und brauchen jetzt das nächste Testspiel, um dann wieder die nächsten Erkenntnisse zu ziehen.

Die Eulen Ludwigshafen reisen am Freitag an, denn um 16:00 Uhr wird dieses letzte Testspiel in der Stählerwiese angepfiffen. Es findet in der Dreifachhalle statt, wie uns Ceven am heutigen Morgen wissen ließ. Die Eulen sind, wie unser letzter Gegner TUSEM Essen ein Ligakonkurrent und somit wieder eine kleine Standortbestimmung, denn am letzten Testspieltag weiß der Trainer wahrscheinlich schon, wer noch den Feinschliff braucht, wer sich schon auf die 100 Prozent zubewegt und wer schon in absoluter Topform ist.

Die Eulen Ludwigshafen haben sich in der vergangenen Saison nicht erträumt, zweitklassig zu bleiben, denn als wir in Ludwigshafen spielten, habe ich mich nach dem Spiel verabschiedet und gesagt „Dann bis zum nächsten Jahr“ und bekam als Antwort „Ich glaube nicht, dass wir uns wiedersehen“, doch es kam dann ja anders.

Heiß werden alle auf diese Saison sein und unser erster Gegner, die HSG Krefeld ist unserer Meinung nach auch direkt ein harter Brocken, zudem treffen wir dann mit Lukas Schneider und Jörn Persson auf zwei Ex-Ferndorfer und die sind sicherlich auch ganz heiß auf dieses Match.

Dann bis Freitag in der Dreifach-Halle, denn Zuschauer sind erwünscht. Nodda

Bericht/Collage: Peter Trojak

Foto: Andreas Domian