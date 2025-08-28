Zeugen nach Unfall in Siegen gesucht

(wS/red) Siegen 28.08.2025 | Am Dienstag, den 26.08.2025, kam es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Siegen an „Kochs Ecke“ in Richtung der HTS-Auffahrt, in Höhe der Volksbank. Beteiligt waren ein weißer Porsche Taycan und ein blauer Honda Civic.

Nach bisherigen Angaben kam es beim Abbiegevorgang zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Da die Schilderungen der Beteiligten zum Unfallhergang voneinander abweichen, werden nun dringend Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum genauen Ablauf machen können.

Hinweise von Personen, die den Unfall gesehen haben, können helfen, den Sachverhalt aufzuklären. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0271 – 70990 bei der Polizei in Siegen zu melden.