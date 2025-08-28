Heimatshoppen 2025 – Wir packen euren Koffer

(wS/bl) Bad Laasphe 28.08.2025 | Das besondere Gewinnspiel geht in die zweite Runde – diesmal mit noch mehr Inhalt und noch mehr Gewinnchancen

„Wir packen euren Koffer“- mit diesem besonderen Gewinnspiel begeisterten schon im Vor-

jahr die Händlergemeinschaft Pro Bad Laasphe e.V. und die TKS Bad Laasphe GmbH Händler

und Kunden gleichermaßen. Über 20 teilnehmende Händler und über 500 ausgefüllte Lose

sprachen für sich. Und deswegen wird das Gewinnspiel wiederholt – mit noch höheren Ge-

winnchancen. Dieses Jahr dürfen sich drei Gewinner auf die Waren und Gutscheine, die in

den Koffer gepackt wurden freuen.

Die teilnehmenden Händler haben den Koffer bereits gepackt. Was drin ist erfahren Sie un-

ter www.tourismus-badlaasphe.de/heimatshoppen, über die Presse und die sozialen Medi-

en der Stadt Bad Laasphe. Außerdem kann der Koffer mit allen Inhalten während des Akti-

onszeitraums vom 8. bis 21. September von Mo-Fr 9-17 Uhr / Sa 10-12 Uhr bei der TKS im Haus

des Gastes angeschaut werden und auch die teilnehmenden Händler geben gerne weitere

Infos zum Inhalt und ihren Produkten.

Und dann sind Sie an der Reihe! Schätzen Sie den Gesamtwert aller Produkte im Koffer. Die

drei Personen, die richtig liegen oder am nächsten dran sind gewinnen und dürfen sich über

eine Auswahl an regionalen Produkten der Händler und Gastronomen freuen.

Teilnehmen kann jeder, der zwischen dem 8. und 21. September die teilnehmenden Ge-

schäfte oder Restaurants besucht. Hier gibt es Teilnahmekarten, auf welchen bei jedem

Einkauf ein Tipp zum Wert des Inhalts abgegeben werden kann.

Nach Ablauf der Aktion wird öffentlich bekannt gegeben, welchen Wert der gefüllte Koffer

hat und die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Bei gleichen Schätzwerten ent-

scheidet das Los. Die Gewinnausgabe erfolgt am Sonntag, den 28. September im Rahmen

des Bad Laaspher Herbstmarktes.

Auch in diesem Jahr ziehen die TKS Bad Laasphe GmbH und Bianca Schmidt, Vorsitzende

der Händlergemeinschaft Pro Bad Laasphe e.V., eine positive Bilanz. „Die Aktion ist erneut ein

voller Erfolg. Durch die große Unterstützung der teilnehmenden Händler können dieses Mal

sogar drei Gewinne verlost werden. Das Gewinnspiel läuft über den regulären Zeitraum der

Aktion Heimatshoppen hinaus, vom 8. bis 21. September können die Kunden ihre Tipps ab-

geben“, erläutert Bianca Schmidt.

Heimatshoppen ist eine beliebte Imagekampagne der IHK Siegen zugunsten des örtlichen

Einzelhandels, der Dienstleister und der Gastronomie. Mit Events und besonderen Aktionen

laden die ansässigen Anbieter zum Einkaufen vor Ort ein. Zusätzlich unterstützt die IHK die

Aktion mit Werbematerialien, wie der „Heimat-Shoppen“-Tasche und Postkarten mit dem

Heimatshoppen – Logo und einem weiteren Gewinnspiel. Zwischen dem 8. und 13. Septem-

ber können Sie als Kunde zusätzlich Ihren „Lieblings-Heimat-Shop“ wählen. Mit Beantwor-

tung von drei kurzen Fragen landen Sie im Lostopf. Unter allen Einsendungen verlost die IHK

Siegen zehn Städte- bzw. Gemeindegutscheine im Wert von je 100 €. Und Ihr Lieblingshei-

matshop profitiert ebenso von Ihrer Teilnahme.

„Mit jedem Kauf, mit jedem Besuch stärken Sie als „Heimat Shopper” die Region und tragen

dazu bei, die Vielfältigkeit und Einzigartigkeit unserer Stadt aufrecht zu erhalten,“ sagt Signe

Friedreich von der TKS Bad Laasphe GmbH. „Wir freuen uns über die gelungene gemeinsa-

me Aktion zusammen mit Pro Bad Laasphe und das große Engagement aller teilnehmen-

den Händler und hoffen auf rege Teilnahme“.

Der Koffer wurde gefüllt von Sparkasse Wittgenstein, Buchhandlung Blöcher, Hengst Hand-

werk GmbH, Die Wollboutique, Technik Team Hubich, Schuhhaus Wehrmann, Staehler 1888,

Provinzial Versicherung Hofius & Meier, Ratsschänke, Stadtparfümerie Acker, Salon Diana

Müller, Wohlert ́s Center Apotheke, REWE Familie Gerdt, Stadt-Apotheke, Raiffeisen-Markt

Bad Laasphe, Edeka Quitadamo, Radsport Heimes, Tierbestattung Bad Laasphe, Uhren

Baumann, Active Fitness & Health Club, Schneider-IT

Teilnehmen kann man bei fast allen der aufgeführten Händler, achten Sie vor Ort auf die

Lose und zugehörigen Losboxen.

Fotos: TKS