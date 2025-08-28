Heimatshoppen 2025 – Wir packen euren Koffer

(wS/bl) Bad Laasphe 28.08.2025 | Das besondere Gewinnspiel geht in die zweite Runde – diesmal mit noch mehr Inhalt und noch mehr Gewinnchancen
„Wir packen euren Koffer“- mit diesem besonderen Gewinnspiel begeisterten schon im Vor-
jahr die Händlergemeinschaft Pro Bad Laasphe e.V. und die TKS Bad Laasphe GmbH Händler
und Kunden gleichermaßen. Über 20 teilnehmende Händler und über 500 ausgefüllte Lose
sprachen für sich. Und deswegen wird das Gewinnspiel wiederholt – mit noch höheren Ge-
winnchancen. Dieses Jahr dürfen sich drei Gewinner auf die Waren und Gutscheine, die in
den Koffer gepackt wurden freuen.
Die teilnehmenden Händler haben den Koffer bereits gepackt. Was drin ist erfahren Sie un-
ter www.tourismus-badlaasphe.de/heimatshoppen, über die Presse und die sozialen Medi-
en der Stadt Bad Laasphe. Außerdem kann der Koffer mit allen Inhalten während des Akti-
onszeitraums vom 8. bis 21. September von Mo-Fr 9-17 Uhr / Sa 10-12 Uhr bei der TKS im Haus
des Gastes angeschaut werden und auch die teilnehmenden Händler geben gerne weitere
Infos zum Inhalt und ihren Produkten.
Und dann sind Sie an der Reihe! Schätzen Sie den Gesamtwert aller Produkte im Koffer. Die
drei Personen, die richtig liegen oder am nächsten dran sind gewinnen und dürfen sich über
eine Auswahl an regionalen Produkten der Händler und Gastronomen freuen.
Teilnehmen kann jeder, der zwischen dem 8. und 21. September die teilnehmenden Ge-
schäfte oder Restaurants besucht. Hier gibt es Teilnahmekarten, auf welchen bei jedem
Einkauf ein Tipp zum Wert des Inhalts abgegeben werden kann.
Nach Ablauf der Aktion wird öffentlich bekannt gegeben, welchen Wert der gefüllte Koffer
hat und die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Bei gleichen Schätzwerten ent-
scheidet das Los. Die Gewinnausgabe erfolgt am Sonntag, den 28. September im Rahmen
des Bad Laaspher Herbstmarktes.
Auch in diesem Jahr ziehen die TKS Bad Laasphe GmbH und Bianca Schmidt, Vorsitzende
der Händlergemeinschaft Pro Bad Laasphe e.V., eine positive Bilanz. „Die Aktion ist erneut ein
voller Erfolg. Durch die große Unterstützung der teilnehmenden Händler können dieses Mal
sogar drei Gewinne verlost werden. Das Gewinnspiel läuft über den regulären Zeitraum der
Aktion Heimatshoppen hinaus, vom 8. bis 21. September können die Kunden ihre Tipps ab-
geben“, erläutert Bianca Schmidt.
Heimatshoppen ist eine beliebte Imagekampagne der IHK Siegen zugunsten des örtlichen
Einzelhandels, der Dienstleister und der Gastronomie. Mit Events und besonderen Aktionen
laden die ansässigen Anbieter zum Einkaufen vor Ort ein. Zusätzlich unterstützt die IHK die
Aktion mit Werbematerialien, wie der „Heimat-Shoppen“-Tasche und Postkarten mit dem
Heimatshoppen – Logo und einem weiteren Gewinnspiel. Zwischen dem 8. und 13. Septem-
ber können Sie als Kunde zusätzlich Ihren „Lieblings-Heimat-Shop“ wählen. Mit Beantwor-
tung von drei kurzen Fragen landen Sie im Lostopf. Unter allen Einsendungen verlost die IHK
Siegen zehn Städte- bzw. Gemeindegutscheine im Wert von je 100 €. Und Ihr Lieblingshei-
matshop profitiert ebenso von Ihrer Teilnahme.
„Mit jedem Kauf, mit jedem Besuch stärken Sie als „Heimat Shopper” die Region und tragen
dazu bei, die Vielfältigkeit und Einzigartigkeit unserer Stadt aufrecht zu erhalten,“ sagt Signe
Friedreich von der TKS Bad Laasphe GmbH. „Wir freuen uns über die gelungene gemeinsa-
me Aktion zusammen mit Pro Bad Laasphe und das große Engagement aller teilnehmen-
den Händler und hoffen auf rege Teilnahme“.
Der Koffer wurde gefüllt von Sparkasse Wittgenstein, Buchhandlung Blöcher, Hengst Hand-
werk GmbH, Die Wollboutique, Technik Team Hubich, Schuhhaus Wehrmann, Staehler 1888,
Provinzial Versicherung Hofius & Meier, Ratsschänke, Stadtparfümerie Acker, Salon Diana
Müller, Wohlert ́s Center Apotheke, REWE Familie Gerdt, Stadt-Apotheke, Raiffeisen-Markt
Bad Laasphe, Edeka Quitadamo, Radsport Heimes, Tierbestattung Bad Laasphe, Uhren
Baumann, Active Fitness & Health Club, Schneider-IT
Teilnehmen kann man bei fast allen der aufgeführten Händler, achten Sie vor Ort auf die
Lose und zugehörigen Losboxen.
Fotos: TKS